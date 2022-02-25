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7/24 Dinle Bahane

Bahane Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Bahane şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Bahane şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bahane sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Bahane

  • İkili Delilik

  • Ahdım Olsun

  • Eskidendi, Çok Eskiden

  • Herkes Yaralı

  • Hükümsüz

  • Perişanım Şimdi

  • Şanıma İnanma

  • Yanmışım Sönmüşüm Ben

  • Bahane

  • Pişman Olduğun Zaman

  • Kalp Unutmaz

  • Geçiyor Bizden de

  • Tebdil-i Mekan

  • Çile

  • Şanıma İnanma (Kıvanch k Version)

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