Sezen Aksu

Ele avuca sığmazdı deli gönlüm Bir zamanlar nerdeydi şimdi nerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka Duygularım başka yerde *** Bir deli rüzgar savurdu Beni böyle umutlu tutsak Benim altın kafeste *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** Yok ağlatamaz asla beni Bir gün ayrılık Pişmanlığım nefret olmaz Öfke olmaz Senden daha acı bir hasret bulunmaz *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Acılarla sevinçlerle yaşat beni

Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yılları Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze *** Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yılları Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze