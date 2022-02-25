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7/24 Dinle Firuze

Firuze Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Firuze şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Firuze şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Firuze sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Firuze

  • İkinci Bahar

  • Bir Zamanlar Deli Gönlüm

  • Firuze

  • Ayrılıklar Bitmez

  • Neredesiniz

  • Düm Tek

  • Zelzele

  • Bazen

  • Zavallı Bir Gece

  • Şöyle Yürekli Bir Sevda

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