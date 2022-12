Sezen Aksu

Daha çok kırılacak kalbin Daha çok üzüleceksin İnsan her şeye katlanır Göreceksin *** Gün geçtikçe taşlaşır Sandığın yürek Öyle bir yanar ki yeniden Şaşıracaksın *** Ah insanlık hali Ah insanlık hali Ah bazen nasıl kolaydır Bazen her şeye mani *** İçimde biri var ki Yaptığımı yıkmak istiyor Can bedenden ayrılıp da Kaçmak istiyor *** Bir yandan prangalara Razı gönül Bir yandan martı misali Uçmak istiyor *** Daha çok kırılacak kalbin Daha çok üzüleceksin İnsan her şeye katlanır Göreceksin *** Gün geçtikçe taşlaşır Sandığın yürek Öyle bir yanar ki yeniden Şaşıracaksın *** Ah insanlık hali Ah insanlık hali Ah bazen nasıl kolaydır Bazen her şeye mani *** İçimde biri var ki Yaptığımı yıkmak istiyor Can bedenden ayrılıp da Kaçmak istiyor *** Bir yandan prangalara Razı gönül Bir yandan martı misali Uçmak istiyor *** İçimde biri var ki Yaptığımı yıkmak istiyor Can bedenden ayrılıp da Kaçmak istiyor *** Bir yandan prangalara Razı gönül Bir yandan martı misali Uçmak istiyor