Fıkır Fıkır 9+1 Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Fıkır Fıkır 9+1
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Daha çok kırılacak kalbin
Daha çok üzüleceksin
İnsan her şeye katlanır
Göreceksin
***
Gün geçtikçe taşlaşır
Sandığın yürek
Öyle bir yanar ki yeniden
Şaşıracaksın
***
Ah insanlık hali
Ah insanlık hali
Ah bazen nasıl kolaydır
Bazen her şeye mani
***
İçimde biri var ki
Yaptığımı yıkmak istiyor
Can bedenden ayrılıp da
Kaçmak istiyor
***
Bir yandan prangalara
Razı gönül
Bir yandan martı misali
Uçmak istiyor
***
Daha çok kırılacak kalbin
Daha çok üzüleceksin
İnsan her şeye katlanır
Göreceksin
***
Gün geçtikçe taşlaşır
Sandığın yürek
Öyle bir yanar ki yeniden
Şaşıracaksın
***
Ah insanlık hali
Ah insanlık hali
Ah bazen nasıl kolaydır
Bazen her şeye mani
***
İçimde biri var ki
Yaptığımı yıkmak istiyor
Can bedenden ayrılıp da
Kaçmak istiyor
***
Bir yandan prangalara
Razı gönül
Bir yandan martı misali
Uçmak istiyor
***
İçimde biri var ki
Yaptığımı yıkmak istiyor
Can bedenden ayrılıp da
Kaçmak istiyor
***
Bir yandan prangalara
Razı gönül
Bir yandan martı misali
Uçmak istiyor
-
Yalnızlık acıdır
İnsanı acıtır
Aşk denen o var ya
O başa beladır
Ben senle tamamım ah tamam
Bir daha yarım kalamam
Tam seni bulmuşken tanrım
Ben canım, ben canımdan olamam
***
Zor aman aman
Yılan sensiz zaman
Sensiz azım çoğalamam
***
Ayrılmam ben ayrılmam senden
İpe götürseler
Beni öldürseler
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