Sezen Aksu

Tedavülden kalktı aşk Üç ihtilal üç kuşak Fiiliyattan geçtim Düşünmek bile yasak *** Girmeyelim bu konulara Bizden geçti şşşt susak Yedi onda dört, onda beş Önümüz deprem yan basak *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Kelimeler fistan giymiş Salınıyor ağır aksak Atı alan Üsküdar'ı geçmiş Saadet bizden uzak *** Kurtaracaktık olmadı Çilemiz hala dolmadı Uymadı gitti bi türlü Çarşıya evdeki hesap *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Biz gördük yanmayı Ölümüne zorlanmayı İktidar atında şahlanmayı, horlanmayı Her şart her koşulda Babalar gibi dayanmayı Bizden sonrakiler gün görse bari Bizden sonrakiler gün görse bari Of *** Her birimize değdi fesat Dünya işleri kesat Yuvarlanıp gidiyoruz Halimiz eh işte vasat *** Kurtaracaktık olmadı Çilemiz hala dolmadı Uymadı gitti bi türlü Çarşıya evdeki hesap *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Biz gördük yanmayı Ölümüne zorlanmayı İktidar atında şahlanmayı, horlanmayı Her şart her koşulda Babalar gibi dayanmayı Bizden sonrakiler gün görse bari Bizden sonrakiler gün görse bari *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Bize denk geldi Bize denk geldi Bize denk geldi *** Maalesef!