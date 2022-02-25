Sezen Aksu

-
Alıp, kaçırıcam seni...
Gümüş bir akşamüzeri
Zulâmda aşk, keyfekeder
***
Kanatlanıp uçacağız
Unutulmuş bahçelerde
Mevsim zamansız, biz derbeder
***
Uzanıp sere serpe
Salkım, söğüt perde
Sevişmek dörtnala
Bu yasak seferde
***
Ah kalbim, aahh kalbim!
Sen benim yegâne efendimsin...
***
Ah kalbim, aahh kalbim!
Kâğıdım, kalemim, defterimsin...
***
Düşeceğiz yorgun argın
Utanmaz uykulara
Aynı rüyayı görüp, şaşacağız
***
Karışacak aklımız
İçimiz bir hoş olacak
Ölsek bile, aşktan öleceğiz
-
Çok zamandan beri eski dostlar
Birbirini aramaz oldu
Aramıza hayat girdi
Yıllar bize yaramaz oldu
***
Ağlarım, ağlarım geceler boyunca
Anılar dalga dalga
Sahilime vurunca
Bir selâm gelince
Selâ verilince
Ağlarım "Arkadaş" şarkısını duyunca
***
Bir yanağı okşayan kader,
Diğerine bin tokat vurdu
Bildiğim kadar değilmiş meğer
Dünya bize hep oyun kurdu
***
Ağlarım, ağlarım geceler boyunca
Anılar dalga dalga
Sahilime vurunca
Bir selâm gelince
Selâ verilince
Ağlarım "Arkadaş" şarkısını duyunca
-
Hani yangın yerinde
Sevmiştim ben seni
Darmadağın akşamlarda
***
Bir avuç kül uzattın
Bense kırık bir cam
Yıkıntılar arasında
***
Ah neden korktun?
Ah neden korktun?
Bir uyandım ki artık yoktun
Uzanıp eşsiz hatırandan öptüm
***
Meğer nasıl da acı
Nasıl da gece
Kanatmışım yaranı sevdikçe
***
Meğer nasıl karanlık
Ne beyhude
Acıtmışım canını sevdikçe
***
Bırakıp gittin
Yok olup yittin
Gözlerindeki hüzün, hüzün...
Bak siliniyor yüzün, yüzün...
***
Karanlık gözlerinden
Öpmüştüm ben seni
Paramparça akşamlarda
***
Isınmıştık birlikte
Bu soğuk dünyada
Yıkıntılar arasında
-
Uzun uzun aynaya baktım
Dedim ki kendime "Kız sana ne oldu?"
Gidinin cadısı, mahallenin delisi
Dalgalandın da duruldun mu?
***
Devrilip yatasın, keyfine bakasın
Toprağı ekesin var belli
Hadi bıktın, usandın kavgadan
Aşktan da mı geçtin temelli?
***
Yani... Yani... Yani... Yani...
***
Felek eşeğine "çüş" mü dedi?
Dünyada saadet düş mü dedi?
Büyüklerinle görüş mü dedi?
Hâkime, hekime danış mı dedi?
***
Korktun mu kız, korktun mu?
Küçük dilini yuttun mu?
E bari yükünü tuttun mu?
Hayat bu, alışveriş mi dedi?
Aaaahhh... Aaahhhh...
***
Ah felek, yordun beni
Hem de çok kırdın beni
Valla yıldırdın beni
Dediğin dedik
***
Ah felek, yordun beni
Hem de çok kırdın beni
Billâ yıldırdın beni
Çaldığın düdük
***
Bi' dedim en iyisi varayım bi' kocaya
Bi' dedim okutayım iyi bi' hocaya
Olmazsa toplarım tası tarağı
Gider yerleşirim Bolluca'ya
***
Lâkin gitmeli mi, temize çekmeli mi
Devam etmeli mi, bilemedim
Bir sindim, bir silkindim
Heyhat, arızayı gideremedim!
***
Yani... Yani... Yani... Yani...
-
Ya bizdensin ya da onlardan
Hadi bu köprüyü geç bakalım
Ya dostsun ya da düşman
Hadi sıfatını seç bakalım
***
Ya siyahsın ya da beyaz
Ya hep ya hiç, öyle yok biraz
Ya hasım ya hısım, a çileli başım
Sen kınalı kuzu, ben süzme kaz
***
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
***
Bi' o yana, bi' bu yana
Savururlar öte yana
Söz ile uslanmayana
Ayar yapalım
***
Benim hala umudum var
Böyle diyor sûfi Mazhar
Ben Mazhar'dan yanayım
Kaynaşırız azar azar
***
Olmasa da tek tabancayız
Ölüm var, yalnızlık ne yazar
Daha karpuz keseceydik
Vallahi billahi, hep nazar!
***
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
***
Burası Agora meyhanesi değil
Açık hava tımarhanesi
Beşer bu şaşar, çizmeyi aşar
Varsa bi' matbu bahanesi
***
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
-
Dün gece nerdeydin?
Sorsam, söyler miydin?
Kim bilir kimleydin?
Soralım o zaman
***
Bekle Allah bekle
Bir sürü laf dinle
Gülesim geldi yine
Gülelim o zaman
***
Kalbimde dövmeler
Gözümde gölgeler
Defolu ilişkiler
***
Görmezden gelmeler
Sineye çekmeler
Dilimde sövmeler
***
Oooof nereye kadar?
***
Hem zaten hafiften bozuluyordum zaten
Baştan karaya vurmuştum zaten
Kaptırmış gidiyordum zaten
***
Kalk, bak!
Kapı tam şuradan
Hadi, yaylan buradan!
Git, bak!
Gördün deli, dön geri
Seni ballı seni
Mmmm seni ballı seni
***
Asıl sorun şurada
Ne işin var burada?
İstersen hiç durma
Kara tam şuradan
***
Her şey bi' deneyim
Ben de bir deneyeyim
seni bir göndereyim
Denerim o zaman
-
Ay ışığında oturuyorduk
Bileğinden öptüm seni
Sonra ayakta öptüm
Dudağından öptüm seni
***
Kapı aralığında öptüm
Soluğundan öptüm seni
Bahçede çocuklar vardı
Çocuğundan öptüm
***
Sonunda, caddelere çıkardım
Kaynağından;
Evime götürdüm, yatağımda
Kasığından...
***
Sonunda caddelere çıkardım
Kaynağından;
Evime götürdüm, yatağımda
Kasığından öptüm seni,
Öptüm öptüm...
***
Ay ışığında oturuyorduk
Bileğinden öptüm seni
Başka evlerde karşılaştık
İliğinden öptüm seni
***
Kapı aralığında öptüm
Soluğundan öptüm seni
Bahçede çocuklar vardı
Çocuğundan öptüm...
***
Sonunda caddelere çıkardım
Kaynağından;
Evime götürdüm yatağımda
Kasığından...
***
Sonunda caddelere çıkardım
Kaynağından;
Evime götürdüm yatağımda
Kasığından öptüm seni
Öptüm, öptüm...
-
Unuttun mu beni, her şeyimi?
Sildin mi bütün izlerimi?
***
Hiç düşmedim mi aklına?
Hiç çalmadı mı o şarkı?
O sahil, o ev, o ada
O kırlangıç da mı küs bana?
***
Sanırdım ki aşklar ancak
Filmlerde böyle...
***
Ben hala dolaşıyorum avare
Hani görsen, enikonu divane
Ne yaptıysam olmadı, ne çare
Unutamadım, gitti!
***
Ey aşk! Neredesin şimdi?
Sen de mi terk ettin beni?
Ne hata ettiysem, affet!
Büyüklük sende kalsın, e mi?
Sen de olmazsan eğer,
Batar artık bu gemi
***
Ben hala dolaşıyorum avare
Hani görsen, enikonu divane
Ne yaptıysam olmadı, ne çare
Unutamadım, gitti!
-
Her ayrılık zor
Bin yıldır söyler dururum
Öğrenmiyor kalp
Görüldüğü üzere durumum
***
İnsan biraz olsun akıllanmaz mı?
Büyümez mi er geç?
Yanardağ gibi için için
Sönmez mi bu sinsi ateş?
***
Vay, yine mi keder?
Ama artık yeter!
Yine kapıda kara geceler...
Vay, çileli başım
Ortasında kışın
İyice beter...
***
Bu zor günler de
Elbet geçer bir gün
Herkes farkında
Herkes nasıl üzgün
***
İnsan biraz olsun akıllanmaz mı?
Büyümez mi er geç?
Yanardağ gibi için için
Sönmez mi bu sinsi ateş?
-