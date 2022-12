Sezen Aksu

Çok şeker hadi hop give me five Küresel dünya, küresel life Kes raconunu Amerikan havası Sokak arası mafyası fight is fight *** Hayt bre var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledi sadece be babam Şu adaptasyonu gördün mü? *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Dibe vuruyor herşey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Dibe vuruyor herşey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Doğudan, batıdan kop da gel Do it, do it, just do it hade *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Çok şeker hadi hop give me five Küresel dünya, küresel life Kes raconunu Amerikan havası Sokak arası mafyası fight is fight *** Hayt bre var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledi sadece be babam Şu adaptasyonu gördün mü? *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Dibe vuruyor herşey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Dibe vuruyor herşey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Doğudan, batıdan kop da gel Do it, do it, just do it hade *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy, koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy, koy koy, koy