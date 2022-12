Sezen Aksu

Of oooof... *** Köprüler yaptırdım gelip gedmeye Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam İçmeye karam *** Kavli karar ettim alıp kaçmaya Boşa kostaklanma kostak değilsin karam Değilsin karam aman aman değilsin vay vay *** Of oooof... *** Çıkma pencereye zülfün tellenir Beyaz giyme eteklerin kirlenir karam Kirlenir karam *** Gelme meyhaneye adın dillenir Boşa kostaklanma kostak değilsin karam Değilsin karam aman aman değilsin vay vay *** Of oooof... *** Armudu dalında pazar eyledim Kaşına gözüne nazar eyledim karam Eyledim karam *** Seksen şeftaliyi pazar eyledim Yanılıp ta yüz almışım bilemem karam Bilemem karam aman aman bilemem vay vay