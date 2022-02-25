Sezen Aksu

Ne hazin değil mi sevgilim hikayemiz Maalesef pek farkı yok diğerlerinden İtiraz etmedik, itiraf etmedik Kaybedenlerdendik değerlerinden *** Bari sen sonradan birazcık mutlu oldun mu? El yordamıyla iyi kötü bir yol buldun mu? Hiç hayır dedin mi, soru sordun mu? Memnun değilim aldığım haberlerinden *** Beni sorarsan şahitsiz suçlar gibi Kınalı kanadı kırılmış kuşlar gibi Yazı gelmeyen upuzun kışlar gibi Unutulmuşlar diyarında düşünüyorum