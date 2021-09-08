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7/24 Dinle Sezen Aksu Kaybolan Yıllar
Kaybolan Yıllar

Kaybolan Yıllar

150 Parça | 10:37:25

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu 03:09
02

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
03

Unuttun Mu Beni

Sezen Aksu 04:09
04

Olmaz Olsun

Sezen Aksu 03:02
05

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

Sezen Aksu 03:26
06

Sen Ağlama

Sezen Aksu 05:50
07

Beni Unutma

Sezen Aksu 04:53
08

Deli Divane

Sezen Aksu 03:33
09

1980

Sezen Aksu 05:07
10

Kış Masalı

Sezen Aksu 03:39

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