Sezen Aksu

Dönüşü yok beraberce karar verdik ayrılmaya Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya *** Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamı yok Yitirmişiz anılarla beraber faydası yok Gel bunları bırakalım artık bir tarafa Gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok *** Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vaadetseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok

Ne hazin değil mi sevgilim hikayemiz Maalesef pek farkı yok diğerlerinden İtiraz etmedik, itiraf etmedik Kaybedenlerdendik değerlerinden *** Bari sen sonradan birazcık mutlu oldun mu? El yordamıyla iyi kötü bir yol buldun mu? Hiç hayır dedin mi, soru sordun mu? Memnun değilim aldığım haberlerinden *** Beni sorarsan şahitsiz suçlar gibi Kınalı kanadı kırılmış kuşlar gibi Yazı gelmeyen upuzun kışlar gibi Unutulmuşlar diyarında düşünüyorum