Sezen Aksu

Ardımızda ne hayatlar bıraktık, Kaybolmamak için Kayıp Şehir'de. *** Bu yaban şehrin şefkatine sığındık, Hep yabancı kaldık Kayıp Şehir'de. *** Lodos vurgunu balıklar gibiyiz. Bir şehir usulca kayarmış denize. *** Gurbet de bu şehirmiş sıla da. İstanbul yokmuş meğer bundan başka *** İnce saz değil, hayır, ince sızı bu Şoparın kemanından bir aşk mektubu *** Hasret de buradaymış, vuslatta. İstanbul yokmuş bundan başka. *** İstanbul yokmuş bundan başka. Meğer ayna da buradaymış anahtarda. *** Hasrette buradaymış vuslatta. İstanbul yokmuş bundan başka. *** İstanbul yokmuş bundan başka. Meğer ayna da buradaymış anahtarda