Sezen Aksu

Kayıp Şehir Şarkı Sözleri
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Ardımızda ne hayatlar bıraktık,
Kaybolmamak için Kayıp Şehir'de.
***
Bu yaban şehrin şefkatine sığındık,
Hep yabancı kaldık Kayıp Şehir'de.
***
Lodos vurgunu balıklar gibiyiz.
Bir şehir usulca kayarmış denize.
***
Gurbet de bu şehirmiş sıla da.
İstanbul yokmuş meğer bundan başka
***
İnce saz değil, hayır, ince sızı bu
Şoparın kemanından bir aşk mektubu
***
Hasret de buradaymış, vuslatta.
İstanbul yokmuş bundan başka.
***
İstanbul yokmuş bundan başka.
Meğer ayna da buradaymış anahtarda.
***
Hasrette buradaymış vuslatta.
İstanbul yokmuş bundan başka.
***
İstanbul yokmuş bundan başka.
Meğer ayna da buradaymış anahtarda