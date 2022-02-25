Kendimce Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Kendimce şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Kendimce şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendimce sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne sende suç var inan ne de bende
Ne kadar çok utanç birikmiş içerde
Ne zor yüklenen rolleri reddetmek
Muhtemelen delirmişiz daha ana rahminde
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Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
***
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
***
Ben seni sevdim inan kendimce
Tartamam ne kadarı gerçek ne kadarı sahte
Ama bildiğim canım yanıyor
Sığınacak tek yer kendinsin, yani yine iner perde
***
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
***
Nasıl tuzağa düşmüşüz
Oyuna gelmişiz meğer
Zamanı ziyan etmişiz
Bu kaybın adı mı kader?
***
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz
***
Kimse kimseyi çözemez
O kadar derine inemez
Ya karşılaşırsa kendiyle
O kazıyı göze alamaz