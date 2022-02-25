Sezen Aksu

A benim avanak, arızalı, arsız gönlüm
Feleğin çemberine takılıp döndün ya
Arayan bulur elbet, aradın, buldun pes
Hanyayı Konya'yı gördün ya
***
Ben sana ne ettim, yollarımı çıkmaza bağladın
Üç gün mutlu olduysam, üç ömürlük ağladım
Yalnız geldik, yalnız gidiyoruz anladım
Tokadını yiye yiye, gerçeğe aydım ya
***
Kader, kahpe kader
Ağlarını ördün mü?
Yardan yok hiç haber
Yar kaldın mı, öldün mü?
Çok şeker hadi hop give me five
Küresel dünya, küresel life
Kes raconunu Amerikan havası
Sokak arası mafyası fight is fight
***
Hayt bre var mı yan bakan?
Delikanlılık öldü mü?
İmaj yeniledi sadece be babam
Şu adaptasyonu gördün mü?
***
Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy
***
Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy
***
Dibe vuruyor herşey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Dibe vuruyor herşey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Doğudan, batıdan kop da gel
Do it, do it, just do it hade
***
Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy
***
Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy
***
Çok şeker hadi hop give me five
Küresel dünya, küresel life
Kes raconunu Amerikan havası
Sokak arası mafyası fight is fight
***
Hayt bre var mı yan bakan?
Delikanlılık öldü mü?
İmaj yeniledi sadece be babam
Şu adaptasyonu gördün mü?
***
Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy
***
Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy
***
Dibe vuruyor herşey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Dibe vuruyor herşey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Doğudan, batıdan kop da gel
Do it, do it, just do it hade
***
Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy
***
Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy, koy koy
***
Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy
***
Oh oh, suyundan da
Oh oh, şuyundan da
Oh oh, buyundan da
Koy koy, koy koy, koy