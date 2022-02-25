Mucize Nağmeler Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Mucize Nağmeler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Mucize Nağmeler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mucize Nağmeler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu
Mucize Nağmeler
-
Ne yiyor, ne içiyorsun
Elde değil aklım sende
Gece çok geç yatıyorsun
Gelde bi demli çay iç bende
***
Olmadı akşam yemeğe yetiş bari
Yolunu gözlüyor Perihan Hanım
Bu ayrı ev işine alışamadım
Sızlıyor ince ince sol yanım
***
A nenni nenni
Kınalı kuzum
Büyüdün de adam mı oldun
Yanağı pembem, dudağı kirazım
Gözü okyanusum iyi ki doğdun
***
Bu yürek çarpıntısı ömürlük biliyorsun
Büyümedin hiç gözümde
Bebeğim sen ne diyorsun
***
Bir dualık mesafedeyim
Ne zaman sıkışırsan yanındayım
Ha bu arada soğudu havalar aman ha
Üşütme yine, kurbanın olayım
***
A nenni nenni
Kınalı kuzum
Büyüdün de adam mı oldun
Yanağı pembem, dudağı kirazım
Gözü okyanusum iyi ki doğdun
-
Bir demet yasemen
Aşkımın tek hatırası
Bir demet yasemen
Aşkımın tek hatırası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
***
Ağlasam, inlesem
Silinmez bahtın karası
Ağlasam, inlesem
Silinmez bahtın karası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
***
Bitmiyor ayrılık
Dinmiyor gönlümün
Hicran, hicran, hicran yarası
-
-
-
-
-
-
-
-
-