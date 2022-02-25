Sezen Aksu

Ne yiyor, ne içiyorsun Elde değil aklım sende Gece çok geç yatıyorsun Gelde bi demli çay iç bende *** Olmadı akşam yemeğe yetiş bari Yolunu gözlüyor Perihan Hanım Bu ayrı ev işine alışamadım Sızlıyor ince ince sol yanım *** A nenni nenni Kınalı kuzum Büyüdün de adam mı oldun Yanağı pembem, dudağı kirazım Gözü okyanusum iyi ki doğdun *** Bu yürek çarpıntısı ömürlük biliyorsun Büyümedin hiç gözümde Bebeğim sen ne diyorsun *** Bir dualık mesafedeyim Ne zaman sıkışırsan yanındayım Ha bu arada soğudu havalar aman ha Üşütme yine, kurbanın olayım *** A nenni nenni Kınalı kuzum Büyüdün de adam mı oldun Yanağı pembem, dudağı kirazım Gözü okyanusum iyi ki doğdun