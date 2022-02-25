Sezen Aksu

Kış Masalı Şarkı Sözleri
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bir su damlası ürperir tenimde
bir temas hatırlarım ta eskiden
gözlerimi unuttum masallarda
ağlayamam ki ben
***
su gibi çırılçıplak ve aydınlık
saz gibi durdum şiddetin önünde
sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorlar
söyleyemem ki ben
***
yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim
bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim
şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan
öpüşümle yaralı bir kız çocuğuyum ben
***
her sözüm mühürlenmiş, kilitlenmiş
bin öpücükten, bin dokunuştan
uyusam da canımın çığlığını
susturamam ki ben
***
su gibi çırılçıplak ve aydınlık
saz gibi durdum şiddetin önünde
sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorlar
söyleyemem ki ben