Sezen Aksu

bir su damlası ürperir tenimde bir temas hatırlarım ta eskiden gözlerimi unuttum masallarda ağlayamam ki ben *** su gibi çırılçıplak ve aydınlık saz gibi durdum şiddetin önünde sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorlar söyleyemem ki ben *** yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan öpüşümle yaralı bir kız çocuğuyum ben *** her sözüm mühürlenmiş, kilitlenmiş bin öpücükten, bin dokunuştan uyusam da canımın çığlığını susturamam ki ben *** su gibi çırılçıplak ve aydınlık saz gibi durdum şiddetin önünde sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorlar söyleyemem ki ben