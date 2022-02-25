Sezen Aksu

Köprü Ben bir yerde hata yaptım ama nerde, Vermeye çalışırken dolu bir şeyler Kurmaya çalışırken doğru bir şeyler, Kaçıp gitti ellerimden birer birer sevgililer *** Özlemlerinle yıllarca yanarak Sözüm ona sen böyle bir şey aradın Duygularınsa çocuktu üç yaşında Kaçıp kovalanmaktı heyecanların *** Bense kurulu durur sanıyordum köprülerin İçimde sevinci vardı sağlıklı sevgilerin Oysa eskilerden tek farkı bu kandırmacanın Daha akıllı ve hesaplı olmasıydı *** Kuru kuru aşk değil biraz paylaşmak Ya da bir şeyleri sevgiyle yaratmak Yüreğinde güven yol yol damar damar Böyle bir düş için bile değer inan mutsuz olmak

Ağlamak Güzeldir Ağlamak güzeldir Süzülürken yaslar gözünden Sakın utanma *** Ağlamak öfke delice nefret Doruklarda ask doyumsuz sevinç Kahreden keder kısaca hayat Ve nefesindir ve nefesindir *** Ağlamak su gelip geçici dünyada Her şeye rağmen var olmak demek Ağlamak yaşanan binlerce duygu insanca coşkunun güzel bir şeyidir *** Ağlamak senin kara dünyada Hala sevdiğin ve hissettiğin Tüm güzelliğin ve çirkinliğinle Var olduğundur var olduğundur

Biliyorsun Hayat bazen öyle insafsız ki Küçük bir boşluğundan yakalar Hissettirmez en zayıf anında Seni ta yüreğinden yaralar *** Ellerin kolların bağlansa da Başında kasırgalar kopsa da Sen tüm gücünle karşı koysan da Seni acımasız sevdaya salar *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun *** Haklısın biraz geç karşılaştık Oysa hiç konuşmadan anlaştık Bazı şeyler var ki söylenmiyor Biz senle sözleri susarak aştık *** İnsan acılarla kıvransa da Ve o aşkta bir daha doğsa da Dünyasını yeniden kursa da Düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun