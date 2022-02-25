Ağlamak Güzeldir Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Ağlamak Güzeldir
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Ben bir yerde hata yaptım ama nerde,
Vermeye çalışırken dolu bir şeyler
Kurmaya çalışırken doğru bir şeyler,
Kaçıp gitti ellerimden birer birer sevgililer
***
Özlemlerinle yıllarca yanarak
Sözüm ona sen böyle bir şey aradın
Duygularınsa çocuktu üç yaşında
Kaçıp kovalanmaktı heyecanların
***
Bense kurulu durur sanıyordum köprülerin
İçimde sevinci vardı sağlıklı sevgilerin
Oysa eskilerden tek farkı bu kandırmacanın
Daha akıllı ve hesaplı olmasıydı
***
Kuru kuru aşk değil biraz paylaşmak
Ya da bir şeyleri sevgiyle yaratmak
Yüreğinde güven yol yol damar damar
Böyle bir düş için bile değer inan mutsuz olmak
-
Ağlamak güzeldir
Süzülürken yaslar gözünden
Sakın utanma
***
Ağlamak öfke delice nefret
Doruklarda ask doyumsuz sevinç
Kahreden keder kısaca hayat
Ve nefesindir ve nefesindir
***
Ağlamak su gelip geçici dünyada
Her şeye rağmen var olmak demek
Ağlamak yaşanan binlerce duygu
insanca coşkunun güzel bir şeyidir
***
Ağlamak senin kara dünyada
Hala sevdiğin ve hissettiğin
Tüm güzelliğin ve çirkinliğinle
Var olduğundur var olduğundur
-
Hayat bazen öyle insafsız ki
Küçük bir boşluğundan yakalar
Hissettirmez en zayıf anında
Seni ta yüreğinden yaralar
***
Ellerin kolların bağlansa da
Başında kasırgalar kopsa da
Sen tüm gücünle karşı koysan da
Seni acımasız sevdaya salar
***
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun
***
Haklısın biraz geç karşılaştık
Oysa hiç konuşmadan anlaştık
Bazı şeyler var ki söylenmiyor
Biz senle sözleri susarak aştık
***
İnsan acılarla kıvransa da
Ve o aşkta bir daha doğsa da
Dünyasını yeniden kursa da
Düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar
***
Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
Beraber olamayız benim gibi biliyorsun
Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım
Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun
-
İstesen de yok desen de
Kan misali dolar yüreğine
İliklerine damarlarına
Sen gibi sen onu bilmesen de
***
İstesen de yok desen de
Düş misali bir an gözlerinde
Islanır bir şey yutkunursun
Sarılır boynuna hissetmesen de
***
Gel demek bu kadar mı kolay
Git demek bu kadar mı kolay
Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar
***
Gel demek bu kadar mı kolay
Git demek bu kadar mı kolay
Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar
***
İstesen de yok desen de
Her suçun hesabı var yüreğinde
İliklerinde damarlarında
Sen gibi sen onu bilmesen de
***
Sevmenin de sevilmenin de
Bir bedeli var aşar tenimizi
Duygularına dur desen de
Susturmak ne mümkün düşüncemizi
***
Gel demek bu kadar mı kolay
Git demek bu kadar mı kolay
Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar
***
Gel demek bu kadar mı kolay
Git demek bu kadar mı kolay
Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar
***
İstesen de yok desen de
Mutsuzluğu böyle aşamazsın
Besliyor sevgi varlığımızı
Sevgiyi hafife alamazsın
***
Sevmenin de sevilmenin de
Bir bedeli var aşar tenimizi
Duygularına dur desen de
Susturmak ne mümkün düşüncemizi
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