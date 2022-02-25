Sezen Aksu

Köz Yürüyoruz ateşe hep bir heves Dönülür mü başa bembeyaz Sineye çekilen yangınlardan Bir avuç kül, biraz alaz *** Halimiz darmaduman Sırrını gel çöz Sönmeyiz de ah inceden Tüter oluruz köz *** Bitmeyen bu sevdada Perişanız her vedada Nasıl yaşanacak bir daha Ne seninle, ne sensiz *** Halimiz darmaduman Sırrını gel çöz Sönmeyiz de ah inceden Tüter oluruz köz

Baba Evi Baba evindeyim bugün Tepemde dolunay Nasıl doluyum Birikmiş yalnızlıklar *** Ayın umrunda mı Cama vurmuş şavkı Adamın biri de tutturmuş Damar bir şarkı *** Belki artık kavuşmak hayâl Belki beni çoktan sildin Öldürsen iflah olmaz Geçmiyor senden ümidim *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi *** Çalsan bir akşam üstü Kapımı yeniden Ben de sana tavşan kanı Bir çay demlesem *** Desem ki pişmanım Perişanım Sen de bir büyüklük Göstersen de hoş görsen *** Belki sarışırız aniden Belki tanışırız yeniden Uzun uzun konuşup sonra Anlaşırız tan ağarırken *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi *** Canımdan can gitti Gel hasretin eritti Anladım ki çok muhabbet Ayrılık getirdi

Ben Kedim Yatağım Özledim koynunda uyanmayı Yarı baygın sabahlara Hiçbir şey düşünmeden Konuşmadan Dalıp gitmek uzaklara Sonra düşmek ölüm gibi Uçurumlara *** Nerdesin, sesin nerde Kirpiğinden düşen hüzün Hâlâ yerde Hepsi boş Kazanmalar, başarmalar Dilediğim onaylanmalar Yoksun 'Haklıydı” diyorum soranlara *** Ve karanlık Perde perde sönerken Gün seferden dönerken Başlar aynı tören *** Hayat bıraktığı yerden Tüm hızıyla dönerken Ben onu seyrederken Çıkar gelir akşam *** Ben, kedim, yatağım Çok şikayetçiyiz senden *** Nerdesin, sesin nerde Kirpiğinden düşen hüzün Hâlâ yerde Hepsi boş Kazanmalar, başarmalar Dilediğim onaylanmalar Yoksun 'Haklıydı” diyorum soranlara *** Ve karanlık Perde perde sönerken Gün seferden dönerken Başlar aynı tören *** Hayat bıraktığı yerden Tüm hızıyla sürerken Ben onu seyrederken Çıkar gelir akşam *** Ben, kedim, yatağım Çok şikayetçiyiz senden *** Ve karanlık Perde perde sönerken Gün seferden dönerken Başlar aynı tören *** Hayat bıraktığı yerden Tüm hızıyla sürerken Ben onu seyrederken Çıkar gelir akşam *** Ben, kedim, yatağım Çok şikayetçiyiz senden

Benim Karanlık Yanım Hiçbiriniz bilmezsiniz Görmezsiniz karanlık yanımı Kaç suçtan cezadan Sanık saklandığımı *** Çok eski tarihlerden Bütün insanlık günahlarını İşlemişim, hâlâ işliyorum Kopara kopara canımı *** Geldim defalarca Gittim defalarca Kaç bahçe kuruttum bilmem Yüzleşmedim yıllarca *** Kıydım defalarca Kırdım defalarca Kaç kalbi yordum, kaç aşkı vurdum Ama mahvoldum unutulunca *** Bak gözüme, gör kendini Koyu kopkoyu asfalt rengini Söyle neyi arıyorsun Hangi tartıya göre dengini *** Cennet de cehennem de Melek de şeytan da bende Hadi bul bakalım göster bana Farkımız nerede

Canımsın Sen Adın başka, tadın başka Sığmıyorsun ele avuca Delisin sen *** Dilerim ki benle yaşa Bildiklerin ezber değil Yenisin sen *** Boşuna mı yaprak gibi Rüzgârına kapıldım ben Unutup kendimi Bir divaneye takıldım ben *** Ayağı eşikten dışarıda Git gidersen Bu gönül senden çoktan razı Nasıl istersen *** Delip geçen gözlerinle Söylenmemiş sözlerinle Sırsın sen *** Hiç oyunsuz, sorunsuz Ne bir eksik, ne bir fazla Canımsın sen *** Boşuna mı yaprak gibi Rüzgârına kapıldım ben Unutup kendimi Bir divaneye takıldım ben *** Ayağı eşikten dışarıda Git gidersen Bu gönül çoktan razı senden Nasıl istersen *** Senden önce, senden sonra İki ayrı devir, iki ayrı dünya Bir daha da olmayacak Hiçbir şey eskisi gibi yarınlarda *** Boşuna mı yaprak gibi Rüzgârına kapıldım ben Unutup kendimi Bir divaneye takıldım ben *** Ayağı eşikten dışarıda Git gidersen Bu gönül çoktan razı senden Nasıl istersen

Ey Benim Çocukluğum Yorgunum hatırlamaktan Hangi bir günahıma yanayım Kendine düşman bin pişman Bulabilsem yalvarayım *** Bu dünyanın aşk bilgisi Bir kara tahta silgisi Nefsimin yenilgisi Sonsuza dek cezalıyım *** Ey benim dikenli yolum Çocukluğum, olgunluğum Ey benim çilehanem Yana yana yolculuğum *** Ne yapsam, nereye gitsem olmuyor Hayattayken araftayım Bir hatıraya sevdalı Hem kazanan, hem kaybeden taraftayım *** Ne burada ne uzaklarda Sofralarda sokaklarda Bilhassa güneşli soğuk bir güne Uyandığım sabahlarda *** Sınırsız bir boşluksun Açlıksın, yokluksun Sonra bir nağme mırıldanırım Hâlâ her şeyden çoksun *** Ey benim dikenli yolum Çocukluğum, olgunluğum Ey benim çilehanem Yana yana yolculuğum *** Ne yapsam, nereye gitsem olmuyor Hayattayken araftayım Bir hatıraya sevdalı Hem kazanan, hem kaybeden taraftayım

Hu Hu Hangi ara yaşanmış da bitmiş onca anı Ah be cancağzım Kelimeler düğüm düğüm yakıyor boğazımı Acıyor ağzım *** Yok oluru gideri yok bu dünyanın Burası bir acıhane Yok ya dedim, o zaman dedim Kalk dedim, tez yaşamamız lazım *** Üstüne bir de Yeni sevgili yapmışım Ki oldum olası Sadece aşka tapmışım Kan içip kızılcık diye İçime atmışım Sonunda kuşu Kafese kapatmışım *** Üstüne bir de Yeni sevgili yapmışım Ki oldum olası Sadece aşka tapmışım Şu dünyanın da Anasını satmışım Be iki yüzlü Ne dünyaymışın *** Ama buldum… ama buldum… ama buldum Bir de duldum… bir de duldum… bir de duldum *** Hu hu Takarım zillerimi Yerim o dillerini Aman da fikirlerini Yerim *** Hu hu Takarım zillerimi Yerim o dillerini Aman da fikirlerini Yerim, yerim ** Düne baktım, güne baktım Gördüklerimi topladım çıkardım Dedim eğer elimde olsaydı Ben bu dünyayı yakardım *** Düğünü cenazesi, bir eksik bir fazla Herkesin hikayesi Yok ya dedim, o zaman dedim Kalk dedim, tez oynaşmamız lazım *** Üstüne bir de Yeni sevgili yapmışım Ki oldum olası Sadece aşka tapmışım Kan içip kızılcık diye İçime atmışım Sonunda kuşu Kafese kapatmışım *** Üstüne bir de Yeni sevgili yapmışım Ki oldum olası Sadece aşka tapmışım Şu dünyanın da Anasını satmışım Be iki yüzlü Ne dünyaymışın *** Ama buldum… ama buldum… ama buldum Bir de duldum… bir de duldum… bir de duldum Adamsın *** Hu hu Takarım zillerimi Yerim o dillerini Aman da fikirlerini Yerim *** Hu hu Takarım zillerimi Yerim o dillerini Aman da fikirlerini Yerim, yerim

Kördüğüm Bu kördüğüm eski bir yara Ta çocukken kestiler beni Bir gün bile iyileşmedi ki Ben kopardım hep kabuğundan *** Aynı yerden vurulmuşuz biz Aynı sele kapılmışız Usanmadan hep ummuşuz biz Defalarca unutulmuşuz *** Lakin… Hayat fışkırır damarlarımızdan Onca şeye rağmen Doyasıya… ölesiye… *** Ve biz bir yandan yüzü kızaran insan Hayvan gibi atlarız avımızın üstüne Hem katil… hem kurban… *** Bu gördüğün kalp tutulması Bir yağmadan hatıra bana Kızgın mille işlenmiş dövme Bu alnımdaki ölümüne kavga *** Aynı yerden vurulmuşuz biz Aynı sele kapılmışız Usanmadan hep ummuşuz biz Defalarca unutulmuşuz

Manifesto Niye herkes bu kadar ciddi Okunmamış kitaplar ama ciltli Asık asık yüzlü insanlar Ta yüreğine kadar kilitli *** Ne gülümseme ne günaydın yok E tabi üçüncü sayfada olay çok Haberler hep son dakika şok şok Yaşamak inadına hemen şimdi *** Yaşıyoruz desinler diye Bizi çok sevsinler diye Oof… oof… *** Lol Lol Hadi kop gel parti parti Lol Lol Dize getir aşk kalbi kalbi Lol Lol Hadi bu neyin harbi harbi Yaşasın hayat Budur manifesto! *** Ters esiyor yine rüzgâr Ah önümüzde sert bi güz var Oof… *** Lol Lol Hadi kop gel parti parti Lol Lol Dize getir aşk kalbi kalbi Lol Lol Hadi bu neyin harbi harbi Yaşasın hayat Budur manifesto! *** Niye herkes bu kadar ciddi Okunmamış kitaplar ama ciltli Asık asık yüzlü insanlar Ta yüreğine kadar kilitli *** İçimdeki o oyun bahçesi Ne oyası ne boyası ne de maskesi Hadi kapa gözünü bir hayâl kur Lala lala lunapark sahnesi *** Ters esiyor yine rüzgâr Ah önümüzde sert bi güz var Oof… *** Lol Lol Hadi kop gel parti parti Lol Lol Dize getir aşk kalbi kalbi Lol Lol Hadi bu neyin harbi harbi Yaşasın hayat Budur manifesto!

Üfle De Söneyim Durumumuz malum Kimileri karun Kimisi yokluktan Bir lokmadan mahrum *** Kimi ağlaşıyor Kimi kıs kıs gülüyor Kimi yolunu buluyor Yalan dünya dönüyor *** Benim de boğazıma Diziliyor lokmalar Üzülüyorum ama Kalbimde de aşk var *** Neye yanacağıma Şaşırıp kalmışım Yolun başındayken Nelere inanmışım *** Üfle de söneyim Seveyim sevileyim Acı değil aşk ile Demleneyim *** Üfle de söneyim Yorgunluktan öleyim Sıcacık nefesini Tellendireyim *** Ne desem olmuyor Hiç kimse bilmiyor Yaşanmadan asla Hayat çakılmıyor *** Gözümün önünde Hep çocuk yüzleri Bakıyorlar taze Taze ümitleri *** Anlamadım gitti Yeşil alan bitti Ayılar da açıkta Kaldılar ya kutupta *** Neye yanacağıma Şaşırıp kalmışım Yolun başındayken Nelere inanmışım *** Üfle de söneyim Seveyim sevileyim Acı değil aşk ile Demleneyim *** Üfle de söneyim Yorgunluktan öleyim Sıcacık nefesini Tellendireyim