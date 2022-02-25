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7/24 Dinle Biraz Pop Biraz Sezen

Biraz Pop Biraz Sezen Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Biraz Pop Biraz Sezen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Biraz Pop Biraz Sezen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biraz Pop Biraz Sezen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Biraz Pop Biraz Sezen

  • Köz

  • Baba Evi

  • Ben Kedim Yatağım

  • Benim Karanlık Yanım

  • Canımsın Sen

  • Ey Benim Çocukluğum

  • Hu Hu

  • Kördüğüm

  • Manifesto

  • Üfle De Söneyim

  • İhanetten Geri Kalan

  • Göç

  • Günaydın Memur Bey

  • Hakkımda Konuşmuşsun

  • Koca Kıçlı

  • İsyancı

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