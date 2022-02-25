Sezen Aksu

Ne olur bak bana biraz Çocuk muyum değil miyim Sen küçücük güzel bebek Öyle olsa sevmeyi bilir misin *** Olmaz küçücüksün Yüreğim genç umut dolu Özlem bu olur ya Buluruz belki mutluluğu *** Deliler gibi seviyorum bak Sana söz ömür boyu sürecek *** Ne hayal ne düş ne de yalan yok Bizim bizim gelecek *** Ne olur biraz unutup kalsak Ne olur rüyaya dalsak Ne olur gerçek olsa masallar Ya da biz masal olsak