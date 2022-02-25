Küçük Bir Aşk Masalı Ft. Özdemir Erdoğan Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Küçük Bir Aşk Masalı Ft. Özdemir Erdoğan