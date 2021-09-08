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7/24 Dinle Sezen Aksu Kusura Bakma
Kusura Bakma

Kusura Bakma

150 Parça | 10:36:47

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kusura Bakma Devlerin Aşkı

Sezen Aksu 00:00
02

Sen Ağlama

Sezen Aksu 05:50
03

Şinanay

Sezen Aksu 04:34
04

Kaçın Kurası

Sezen Aksu 03:46
05

Olmaz Olsun

Sezen Aksu 03:02
06

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

Sezen Aksu 03:26
07

Kış Masalı

Sezen Aksu 03:39
08

Unuttun Mu Beni

Sezen Aksu 04:09
09

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu 03:09
10

Beni Unutma

Sezen Aksu 04:53

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