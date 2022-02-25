Sezen Aksu

Gözümün içine baka baka oynaşıyor ellerle Cehennemde yanarsın sen bu dudu dillerle Kanından mı sütünden mi sülalenden mi bilmem Yarışırsın çapkınlıkta deli ellerle Kanından mı sütünden mi sülalenden mi bilmem Yarışırsın çapkınlıkta deli ellerle *** Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi *** Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le la havle *** Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi *** Seni bana dediler de ben inanmadım Ateşlerde korlarda böyle yanmadım Ne günah ettim ne ah aldım ne de ruhumu sattım Kader böyle para pul mal yok avuçta elde Ne günah ettim ne ah aldım ne de ruhumu sattım Kader böyle para pul mal yok avuçta elde *** Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi *** Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le le laaa... Le le le le le le le Le le le le le le le Le le le le le le le laaa... Le le le le le le le Le le le le le le le Le le le le le le le laaa... *** Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi Nerelere gideyim, nasıl edeyim Sen aklımı tut yarabbi