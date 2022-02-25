Sezen Aksu

Le Le Le Şarkı Sözleri
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Gözümün içine baka baka oynaşıyor ellerle
Cehennemde yanarsın sen bu dudu dillerle
Kanından mı sütünden mi sülalenden mi bilmem
Yarışırsın çapkınlıkta deli ellerle
Kanından mı sütünden mi sülalenden mi bilmem
Yarışırsın çapkınlıkta deli ellerle
***
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
***
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le la havle
***
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
***
Seni bana dediler de ben inanmadım
Ateşlerde korlarda böyle yanmadım
Ne günah ettim ne ah aldım ne de ruhumu sattım
Kader böyle para pul mal yok avuçta elde
Ne günah ettim ne ah aldım ne de ruhumu sattım
Kader böyle para pul mal yok avuçta elde
***
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
***
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le
Le le le le le le le
Le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le
Le le le le le le le
Le le le le le le le laaa...
***
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi