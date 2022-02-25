Sezen Aksu

Melankoli Beni en güzel günümde Sebepsiz bir keder alır Bütün ömrümün beynimde Acı bir tortusu kalır. *** Anlayamam kederimi Bir ateş yakar derimi İçim dar bulur yerimi Gönlüm dağlarda bunalır. *** Ne bir dost ne bir sevgili, Dünyadan uzak bir deli Beni sarar melankoli Beni sarar melankoli... *** Ne kış ne yazı isterim Ne bir dost yüzü isterim Hafif bir sızı isterim Ağrılar sancılar gelir. *** Yanıma düşer kollarım Görünmez olur yollarım En sevgili emellerim Önüme ölü serilir.

Hayat Umutla Başlar Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar *** Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar ** Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar

Yıldızlar Zamansız dalmışım karanlıklara Kararan gönlümü alın yıldızlar. Beni de götürün aydınlıklara Yıldızlar, yıldızlar *** Görmeyen sarhoş, sarhoş gözlerim Ne zaman yitirdin mavilikleri Nerede aydınlık gören gözlerim Gözlerim, gözlerim *** Zaman mı tükendi, neden durdu saatler Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım Gülmeyin halime kardeş yıldızlar Aydınlığı bulmak için bakışım

Haykırıyorum Yollarını gözlediğim Gözlerini özlediğim Neredesin bir haber ver *** Düşünürüm kahrolurum Sorulursun yutkunurum Neredesin bir haber ver *** Haykırıyorum her anımda Kahroluyorum yalnızlığa İnsaf kalmamış şu dünyada Her çare boşuna *** En güzeli sende sezdim Gönül verdim seni seçtim Hasret kaldım bir umut ver *** Kararıyor bütün dünyam Güneşimdin bana doğan Görmez oldum bir ışık ver

Hayret Hayret dünya nasıl dönüyor hala Hayret güneş nasıl parlıyor hala *** Bilmiyorlar mı aşkımın bitti Kalbim o anda durmuştu sanki Nasıl nasıl yaşıyorum *** Bilmiyorlar mı aşkımın bitti Kalbim o anda durmuştu sanki Nasıl nasıl yaşıyorum *** Şimdi kalbim kimin için çarpacak Bilsem rüyalarım kimle dolacak *** Gönlüm şimdiden hasret yüzüne Susuz ve kurak kaldım sevgine Sensiz sensiz yaşıyorum *** Gönlüm şimdiden hasret yüzüne Susuz ve kurak kaldım sevgine Sensiz sensiz yaşıyorum

Haklıydın Aslında Yine geceyle örtüldü sokaklar Yine sen yoksun yanımda Umutlar öğüten hırsız geceler Ve yalnızlığım kol kola *** Altmış dört gündür ayrıyız Çıkmıyorsun aklımdan Nefes almak yaşamak değil Vurulmuşum aşkından *** Ah, ah seni unuttum sanma Ah, ah yanıyor içim hala *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Kimlere yar oldun sen kimlere Düşünmek çok zor geliyor Ellerin şimdi kimin ellerinde İçim çok eziliyor *** Altmış dört gündür ayrıyız Çıkmıyorsun aklımdan Nefes almak yaşamak değil Vurulmuşum aşkından *** Ah, ah seni unuttum sanma Ah, ah yanıyor içim hala *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında