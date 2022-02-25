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Serçe Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Serçe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Serçe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Serçe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Serçe

  • Minik Serçe

  • Akasyalar Açarken

  • Aşk

  • Gölge Etme

  • İçime Sinmiyor

  • Kaç Yıl Geçti Aradan

  • Karam

  • Kaybolan Yıllar

  • Neye Yarar

  • Olmaz İlaç

  • Ölürsem Yazıktır

  • Silemezler Gönlümden

  • Sızı

  • Sen

  • Gün Gelir

  • Yorgun Akşamlar

  • Gelen Gideni Aratır

  • Kime Kalmış Bu Dünya

  • Ud Taksimi

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