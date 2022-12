Sezen Aksu

Bak yağıyor yağmur Her damlada gözlerin Bak esiyor rüzgar Rüzgar dediğim de sensin *** Bak sımsıcak güneş Sevginle ısındı içim Sen vazgeçemediğim Yanımda bile hasretimsin *** Güneş doğarken çiçek açarken Ve hayat geçerken ben seninleyim *** Bir gün olur ayrılık kapımı çalarsa Senle yaşanan zaman yeter bana *** Bak yağıyor yağmur Her damlada gözlerin Bak esiyor rüzgar Rüzgar dediğim de sensin *** Bak sımsıcak güneş Sevginle ısındı içim Sen vazgeçemediğim Yanımda bile hasretimsin *** Güneş doğarken çiçek açarken Ve hayat geçerken ben seninleyim *** Bir gün olur ayrılık kapımı çalarsa Senle yaşanan zaman yeter bana

Her sabah güneş doğarken Yeni bir güne başlarken Ne zamanki güzel bir şey görürüm Sensiz içime sinmiyor *** Gözlerim arıyor seni Benim çocuk sevgilimi Bir ateş ki yüreğimi aah aah. Alev alev yakıyor *** Seni bana vermediler Seni bana vermediler Mutlu olsunlar diyorum Elbet onlarda severler *** Bazen bir çiçek açarken Bazen bir çocuk gülerken Ne zaman ki içim taşar sevinçten Sensiz içime sinmiyor *** Dönüpte baktığım zaman Hatıralar ağlaşıyor Bir yara ki her yanımı aah aah İnce ince sızlatıyor *** Seni bana vermediler Seni bana vermediler Mutlu olsunlar diyorum Elbet onlarda severler

Of oooof... *** Köprüler yaptırdım gelip gedmeye Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam İçmeye karam *** Kavli karar ettim alıp kaçmaya Boşa kostaklanma kostak değilsin karam Değilsin karam aman aman değilsin vay vay *** Of oooof... *** Çıkma pencereye zülfün tellenir Beyaz giyme eteklerin kirlenir karam Kirlenir karam *** Gelme meyhaneye adın dillenir Boşa kostaklanma kostak değilsin karam Değilsin karam aman aman değilsin vay vay *** Of oooof... *** Armudu dalında pazar eyledim Kaşına gözüne nazar eyledim karam Eyledim karam *** Seksen şeftaliyi pazar eyledim Yanılıp ta yüz almışım bilemem karam Bilemem karam aman aman bilemem vay vay

Sızım sızım sızlar içim Gözümde akmayan yaşlar İçimde yıllardan kalma birikim Bilmem ne zaman patlar *** Bilirim sonu var bunun Bilirim sonu gelir her sorunun Bilirim sonu var bunun Çaresi bulunur bilirim her sorunun *** Hiç aç susuz yaşamadım ki Hiç parasız pulsuz kalmadım ki Hiç aşksız sevgisiz olmadım ki Neden neye kime bu özlem *** Hiç aç susuz yaşamadım ki Hiç parasız pulsuz kalmadım ki Hiç aşksız sevgisiz olmadım ki Neden neye kime bu özlem *** Sızım sızım sızlar içim Yüreğimde fırtınalar Ve suskun artık umutlarım Sanki benden hesap sorar *** Bilirim sonu var bunun Bilirim sonu gelir her sorunun Bilirim sonu var bunun Çaresi bulunur bilirim her sorunun *** Hiç aç susuz yaşamadım ki Hiç parasız pulsuz kalmadım ki Hiç aşksız sevgisiz olmadım ki Neden neye kime bu özlem *** Hiç aç susuz yaşamadım ki Hiç parasız pulsuz kalmadım ki Hiç aşksız sevgisiz olmadım ki Neden neye kime bu özlem