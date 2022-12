Sezen Aksu

Aradım yıllardır seni her yerde Bir türlü karşıma çıkmadı namus Nihayet bir yerde rastladım amma Utançtan yüzüme bakmadın namus *** Yaklaşıp yanına dedim nerdesin Dedin ki yorulma gelmiyor sesin Gayretleri boşa gitti herkesin Kimseyi yanına sokmadın namus *** Fazilet dediğin meğer masalmış Namuslu görünmek kimlere kalmış Zenginmiş, fakirmiş, halkmış, kralmış Gördüm ki kimseyi takmadın namus *** Hadi yandan Hadi, hadi yandan *** Ben senden ne saray ne ev istedim Seni sevenleri sen sev istedim Kıvılcım aradım, alev istedim Bir tek mumu bile yakmadın namus *** Azizken gözümde sudan ekmekten Yoruldum uslu dur, yapma demekten Yüzyıllardır namussuzluk etmekten Bir türlü usanıp bıkmadın namus *** Hadi yandan Hadi, hadi yandan

Güllerim soldu kaldırımlarda Gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu Demlerim oldu son akşamlarda Bir nefeslik duraklarda çiçek açtım *** Bir tek sana güvenmiştim Öncem yoktu, sonram yoktu Soyundum, sevinç giyindim Sevinmek sanki bir suçtu *** Hani her şeyindim ben senin Hani kor dudaklındım Hani karlarda açan çiçektim Vazgeçilmezdim

Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar Ne var? Uçurmuş herkes o da kim oluyor Sen kimsin kim bunlar En büyük kim? *** Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş *** Sen seni bil, sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hâkim ol Sonra öcüler yer seni *** Sen seni bil, sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hâkim ol Dikkaaaaaat!.. *** Ah içimizde ne aç hevesler Arada hicaz arada caz nefesler Bir yanımız her duruma müsait Ne kadar uyarsa o kadar ister

Beni yak, kendini yak, her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa, istersen öldür Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk *** Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste Yanacağız ikimiz de ateşte Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk *** Allah'ım Allah'ım Ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile Aşk ile büyüyorum *** Beni yor hasretinle, sevginle yor Sevgisizlik ayrılıktan daha zor Dilediğin kadar acıt canımı Yokluğun da varlığın da yetmiyor

Unutuldum, unutuldum Kurutulmuş güller gibi Yosun tutmuş duvarlara Yazılmış günler gibi *** Gece bitmez, gündüz bitmez Bu yalnızlık hiç bitmez Ne kavgam bitti ne sevdam Ömür geçer, gönül geçmez *** Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma Benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** Çiçeklerim dökülür her mevsim Sonra yeniden açar Ümidimin boynu bükülür Sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar *** Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma Benden selam söyleyin bütün aşklarıma