Simsiyah Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Simsiyah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Simsiyah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Simsiyah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Aç kalbini ben geldim
Sıkı sıkı tut bırakma
Zar zor yıktım duvarlarımı
Kıymetini bil uzatma
***
Bak yaldızlarımı döktüm
Açtım kapılarımı gir içeri
Gör parklarımı bahçelerimi
Anla ben büyük harflerden ürktüm
***
Ben anlamam toptan tüfekten
Ben anlamam taştan yürekten
Anlamam Akıntıya kürekten
Bunları boş ver ne haber aşktan
***
Gözlerinin arkasını
Sözlerinin alt yazısını
Kalp diline çevirdim çoktan
Okudum öz türkçe acısını
-
Aklıma geldikçe senin gözlerin
Kimse bilmez seni nasıl özledim
Sanma sakın yoldan geri dönerim
Söyle seni nerde bulabilirim
***
Yola çıktım tam şu anda aniden
Ve dönmeyeceğim seni tekrar görmeden
Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Acılarım tutun beni kaldırın
Aşkın gelmiş geçmişine saydırın
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme
Kalbim yeter daha fazla üzülme
Su değse de baştan aşağı tenime
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Acılarım tutun beni kaldırın
Aşkın gelmiş geçmişine saydırın
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Şöyle biraz uzansam bir kuytuya
Düşman oldum sanki ben bu uykuya
Hiç görünmez oldum senin uğruna
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Yola çıktım tam şu anda aniden
Ve dönmeyeceğim seni bir kez görmeden
Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden...
-
-
-
-