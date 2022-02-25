Sezen Aksu

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam Unutuldum, unutuldum Kurutulmuş güller gibi Yosun tutmuş duvarlara Yazılmış günler gibi *** Gece bitmez, gündüz bitmez Bu yalnızlık hiç bitmez Ne kavgam bitti ne sevdam Ömür geçer, gönül geçmez *** Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma Benden selam söyleyin bütün aşklarıma *** Çiçeklerim dökülür her mevsim Sonra yeniden açar Ümidimin boynu bükülür Sonra deniz bin defa taşar, bin defa taşar *** Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma Benden selam söyleyin bütün aşklarıma

Gülümse Gülümse, hadi gülümse Bulutlar gitsin Yoksa ben nasıl yenilenirim Hadi gülümse *** Belki şehre bir film gelir Bir güzel orman olur yazılarda İklim değişir, Akdeniz olur Gülümse *** Tut ki karnım acıktı Anneme küstüm Tüm şehir bana küstü Bir kedim bile yok anlıyor musun Hadi gülümse *** Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı Çakıl taşlarım vardı benim Ama sen başkasın anlıyor musun, başkasın

Güllerim Soldu Güllerim soldu kaldırımlarda Gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu Demlerim oldu son akşamlarda Bir nefeslik duraklarda çiçek açtım *** Bir tek sana güvenmiştim Öncem yoktu, sonram yoktu Soyundum, sevinç giyindim Sevinmek sanki bir suçtu *** Hani her şeyindim ben senin Hani kor dudaklındım Hani karlarda açan çiçektim Vazgeçilmezdim

Hadi Bakalım Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar Ne var? Uçurmuş herkes o da kim oluyor Sen kimsin kim bunlar En büyük kim? *** Hadi bakalım kolay gelsin Bir acayip zor yarış Bana ne aman ben anlamam Pek hesaplı ince iş *** Sen seni bil, sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hâkim ol Sonra öcüler yer seni *** Sen seni bil, sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hâkim ol Dikkaaaaaat!.. *** Ah içimizde ne aç hevesler Arada hicaz arada caz nefesler Bir yanımız her duruma müsait Ne kadar uyarsa o kadar ister

Her şeyi Yak Beni yak, kendini yak, her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa, istersen öldür Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk *** Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste Yanacağız ikimiz de ateşte Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk *** Allah'ım Allah'ım Ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile Aşk ile büyüyorum *** Beni yor hasretinle, sevginle yor Sevgisizlik ayrılıktan daha zor Dilediğin kadar acıt canımı Yokluğun da varlığın da yetmiyor

Namus Aradım yıllardır seni her yerde Bir türlü karşıma çıkmadı namus Nihayet bir yerde rastladım amma Utançtan yüzüme bakmadın namus *** Yaklaşıp yanına dedim nerdesin Dedin ki yorulma gelmiyor sesin Gayretleri boşa gitti herkesin Kimseyi yanına sokmadın namus *** Fazilet dediğin meğer masalmış Namuslu görünmek kimlere kalmış Zenginmiş, fakirmiş, halkmış, kralmış Gördüm ki kimseyi takmadın namus *** Hadi yandan Hadi, hadi yandan *** Ben senden ne saray ne ev istedim Seni sevenleri sen sev istedim Kıvılcım aradım, alev istedim Bir tek mumu bile yakmadın namus *** Azizken gözümde sudan ekmekten Yoruldum uslu dur, yapma demekten Yüzyıllardır namussuzluk etmekten Bir türlü usanıp bıkmadın namus *** Hadi yandan Hadi, hadi yandan

Seni Kimler Aldı Yürüyorum hasretin, acının üstüne Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor Geceler mi uzadı, bu karanlık ne Gönlümün bayramları, şenliği söndü *** Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni Dudağında, dilinde Ellerin izi var *** Deli gözlerin gelir aklıma Gülüşün, öpüşün, iç çekişin gelir *** Seni kimler aldı, kimler öpüyor seni Dudağında, dilinde Ellerin izi var

Tutsak İhaneti sende gördüm Sende şiddeti gördüm, aşkı gördüm Yanarak içinden geçtim aşkın Kor olmadan küle döndüm *** Dokun bana, bana dokun ne olur Hasretinden öldüm Kopar zincirleri, yeniden gel Durmadan gel, hep gel *** Ben sana tutsak, sen bana yasak Gel günahlarla, korkularla gel Ben savunmasız, çırılçıplak Sen hesaplarla sorgularla gel *** Geçiyor günler çok üzgünüm Geçiyor akşamlar sessiz Geceyi yırtar yalnızlığım Güneşi yakarım sensiz