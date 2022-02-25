Serçe Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Serçe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Serçe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Serçe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ölürsem yazıktır sana kanmadan
Ölürsem yazıktır sana kanmadan
Kolların boynumda halkalanmadan
Kolların boynumda halkalanmadan
***
Bir günüm geçmiyor seni anmadan
Derdine katlandım hiç usanmadan
***
Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan
Denizler durulmaz dalgalanmadan
***
Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan
Denizler durulmaz dalgalanmadan
-
Yar yolunu kolladım
İpek mendil salladım
Ona çiçek yolladım
Akasyalar açarken
***
Yarim gelir yanıma
Kanı kaynar kanıma
Neşe katar canıma
Akasyalar açarken
***
Yarimle biz biz bize
Otururuz diz dize
Sevişiriz göz göze
Akasyalar açarken
-
Bak yağıyor yağmur
Her damlada gözlerin
Bak esiyor rüzgar
Rüzgar dediğim de sensin
***
Bak sımsıcak güneş
Sevginle ısındı içim
Sen vazgeçemediğim
Yanımda bile hasretimsin
***
Güneş doğarken çiçek açarken
Ve hayat geçerken ben seninleyim
***
Bir gün olur ayrılık kapımı çalarsa
Senle yaşanan zaman yeter bana
***
Bak yağıyor yağmur
Her damlada gözlerin
Bak esiyor rüzgar
Rüzgar dediğim de sensin
***
Bak sımsıcak güneş
Sevginle ısındı içim
Sen vazgeçemediğim
Yanımda bile hasretimsin
***
Güneş doğarken çiçek açarken
Ve hayat geçerken ben seninleyim
***
Bir gün olur ayrılık kapımı çalarsa
Senle yaşanan zaman yeter bana
-
Kimselere inancım kalmadı benim
Dost bilip sevdiklerimden el aman dedim
Beni benden alıp da gidenler arasında
En büyük ızdırabı çektiren sendin
***
Beni benden alıp da gidenler arasında
En büyük ızdırabı çektiren sendin
***
Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten
Gölge etme başka ihsan istemem senden
***
Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten
Gölge etme başka ihsan istemem senden
***
Ben gönlünün sultanı başının tacı
Sense kahraman aşık usta yalancı
Şimdi geride kaldı sen ve senin gibiler
Ve yalan dostlukların verdiği acı
***
Şimdi geride kaldı sen ve senin gibiler
Ve yalan dostlukların verdiği acı
***
Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten
Gölge etme başka ihsan istemem senden
***
Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten
Gölge etme başka ihsan istemem senden
***
Kimselere inancım kalmadı benim
Dost bilip sevdiklerimden el aman dedim
Beni benden alıp da gidenler arasında
En büyük ızdırabı çektiren sendin
***
Beni benden alıp da gidenler arasında
En büyük ızdırabı çektiren sendin
***
Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten
Gölge etme başka ihsan istemem senden
***
Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten
Gölge etme başka ihsan istemem senden
***
Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten
Gölge etme başka ihsan istemem senden
-
Her sabah güneş doğarken
Yeni bir güne başlarken
Ne zamanki güzel bir şey görürüm
Sensiz içime sinmiyor
***
Gözlerim arıyor seni
Benim çocuk sevgilimi
Bir ateş ki yüreğimi aah aah.
Alev alev yakıyor
***
Seni bana vermediler
Seni bana vermediler
Mutlu olsunlar diyorum
Elbet onlarda severler
***
Bazen bir çiçek açarken
Bazen bir çocuk gülerken
Ne zaman ki içim taşar sevinçten
Sensiz içime sinmiyor
***
Dönüpte baktığım zaman
Hatıralar ağlaşıyor
Bir yara ki her yanımı aah aah
İnce ince sızlatıyor
***
Seni bana vermediler
Seni bana vermediler
Mutlu olsunlar diyorum
Elbet onlarda severler
-
Nolur sormasınlar bana.
Nolur söyletmesinler derdimi.
Saklarım ben onu kendime.
Yerim kendi kendimi.
***
Akıyorsa yaşlar gözümden,
Dinmiyorsa bir türlü gece gündüz,
Karardıysa bütün dünya,
Vardır elbet bir sebebi...
***
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı,
Bitsin artık bu hasret bulaşalım gayrı...
***
Benim bütün derdim özlem.
Biliyorum kavuşur böyle seven.
Biz bir elmanın iki yarısıyız,
O en çok sevdiğim ve ben.
***
Akıyorsa yaşlar gözümden,
Dinmiyorsa bir türlü gece gündüz,
Karardıysa bütün dünya,
Vardır elbet bir sebebi...
***
Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı,
Bitsin artık bu hasret bulaşalım gayrı...
-
Of oooof...
***
Köprüler yaptırdım gelip gedmeye
Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam
İçmeye karam
***
Kavli karar ettim alıp kaçmaya
Boşa kostaklanma kostak değilsin karam
Değilsin karam aman aman değilsin vay vay
***
Of oooof...
***
Çıkma pencereye zülfün tellenir
Beyaz giyme eteklerin kirlenir karam
Kirlenir karam
***
Gelme meyhaneye adın dillenir
Boşa kostaklanma kostak değilsin karam
Değilsin karam aman aman değilsin vay vay
***
Of oooof...
***
Armudu dalında pazar eyledim
Kaşına gözüne nazar eyledim karam
Eyledim karam
***
Seksen şeftaliyi pazar eyledim
Yanılıp ta yüz almışım bilemem karam
Bilemem karam aman aman bilemem vay vay
-
Dönüşü yok beraberce karar verdik ayrılmaya
Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya
Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı
Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya
***
Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamı yok
Yitirmişiz anılarla beraber faydası yok
Gel bunları bırakalım artık bir tarafa
Gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok
***
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler
Şimdi bana seninle bir ömür vaadetseler
Şimdi bana yeniden ister misin deseler
Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok
-
Ümitlerime geliverdi ilkbahar
Gözlerimde bahar sevinci var
Bir başka mutluluk müjdeliyor sanki çiçekler
Yeni açan tohum yeşeren toprak ve ağaçlar
***
Bir başka mutluluk müjdeliyor sanki çiçekler
Yeni açan tohum yeşeren toprak ve ağaçlar
***
Bak işte bir minik serçe
Lara lala lara li la la
Benim gibi neşe içinde
Lara lala lara li la la
Anlaştık biz hiç konuşmadan
Lara lala lara li la la
Minik serçeyle göz göze geliverince
***
Bak seni de sarıverdi mutluluk
Zaman durdu bak işte sonsuzluk
Bir başka dünyanın açıldı sanki kapıları
Sevgi seli akıyor şimdi oluk oluk
***
Bir başka dünyanın açıldı sanki kapıları
Sevgi seli akıyor şimdi oluk oluk
***
Bak işte bir minik serçe
Lara lala lara li la la
Senin gibi neşe içinde
Lara lala lara li la la
Anlaştınız bak hiç konuşmadan
Lara lala lara li la la
Minik serçeyle göz göze geliverince
-
Saklasa da sözlerim
Gizleyemez derdini
Gizleyemez gözlerim
Deli gibi sevdiğini
***
İçimde bir sevinç var
Senelerdir tatmadığım
Bir burukluk bir heyecan
Doyasıya yaşamadığım
***
Ne kavga ne ümitsizlik
Ne ağlaşan insancıklar
Ne de başka düşüncem var
Bir duygu kasırgası bu
Sardı bütün benliğimi
Karşı koymak neye yarar
***
Ne kavga ne ümitsizlik
Ne ağlaşan insancıklar
Ne de başka düşüncem var
Bir duygu kasırgası bu
Sardı bütün benliğimi
Karşı koymak neye yarar
***
Bir yanımda doğrular
Hatalarsa bir yanımda
Aklım yapma diyorsa da
Gönlüm bir kez düştü aşka
Şimdi ne söyleseler
Aşka dair bilinen
Şu yalan dünyada ne var
Yaşamadan öğrenilen
***
Ne kavga ne ümitsizlik
Ne ağlaşan insancıklar
Ne de başka düşüncem var
Bir duygu kasırgası bu
Sardı bütün benliğimi
Karşı koymak neye yarar
***
Ne kavga ne ümitsizlik
Ne ağlaşan insancıklar
Ne de başka düşüncem var
Bir duygu kasırgası bu
Sardı bütün benliğimi
Karşı koymak neye yarar
-
Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
***
Baksa tabiban-ı cihan çareme
Baksa tabiban-ı cihan çareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
***
Kastediyor piri müjen canıma
Kastediyor piri müjen canıma
Gözleri en son girecek kanıma
Gözleri en son girecek kanıma
***
Şerh edemem halimi cananıma
Şerh edemem halimi cananıma
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
-
Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü
Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını
Gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü
***
Elimi bağlasalar tutmasam ellerini
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
Elimi bağlasalar tutmasam ellerini
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
***
Dünyamı karartsalar görmemem için seni
Büyüler yaptırsalar sevmemem için seni
Dünyamı karartsalar görmemem için seni
Büyüler yaptırsalar sevmemem için seni
***
Gurbete gönderseler kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
Gurbete gönderseler kan doldursa içimi
Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni
***
Ne aşkını ne seni
-
Sızım sızım sızlar içim
Gözümde akmayan yaşlar
İçimde yıllardan kalma birikim
Bilmem ne zaman patlar
***
Bilirim sonu var bunun
Bilirim sonu gelir her sorunun
Bilirim sonu var bunun
Çaresi bulunur bilirim her sorunun
***
Hiç aç susuz yaşamadım ki
Hiç parasız pulsuz kalmadım ki
Hiç aşksız sevgisiz olmadım ki
Neden neye kime bu özlem
***
Hiç aç susuz yaşamadım ki
Hiç parasız pulsuz kalmadım ki
Hiç aşksız sevgisiz olmadım ki
Neden neye kime bu özlem
***
Sızım sızım sızlar içim
Yüreğimde fırtınalar
Ve suskun artık umutlarım
Sanki benden hesap sorar
***
Bilirim sonu var bunun
Bilirim sonu gelir her sorunun
Bilirim sonu var bunun
Çaresi bulunur bilirim her sorunun
***
Hiç aç susuz yaşamadım ki
Hiç parasız pulsuz kalmadım ki
Hiç aşksız sevgisiz olmadım ki
Neden neye kime bu özlem
***
Hiç aç susuz yaşamadım ki
Hiç parasız pulsuz kalmadım ki
Hiç aşksız sevgisiz olmadım ki
Neden neye kime bu özlem
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