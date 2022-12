Yetmez tacını tahtını bahtını versen yetmez Yetmez varını yoğunu çoğunu sersen yetmez Eğmez başını bu yürek ölse çula çaputa eğmez Ruhum aşkın esiri başka esaret sevmez *** Malımı al mülkümü al Olsa gel samur kürkümü al Yerimi yurdumu uykumu Tende en kuytumu al *** Malımı al mülkümü al Olsa gel samur kürkümü al Yerimi yurdumu uykumu Tende en kuytumu al *** Ama senin değilim yar değilim Sebebi var bahanesi yok Üstelik divanen delinim Tam kalbime gelmedi ok *** Ama senin değilim yar değilim Sebebi var bahanesi yok Üstelik divanen delinim Tam kalbime gelmedi ok *** Çekmişim isyan bayrağını Dalgalanır başımda hür Sen diken sal üstüme üstüme Bende deste deste gül *** Çekmişim isyan bayrağını Dalgalanır başımda hür Sen diken sal üstüme üstüme Bende deste deste gül *** Ama senin değilim yar değilim Sebebi var bahanesi yok Üstelik divanen delinim Tam kalbime gelmedi ok *** Yetmez tacını tahtını bahtını versen yetmez Yetmez varını yoğunu çoğunu sersen yetmez Eğmez başını bu yürek ölse çula çaputa eğmez Ruhum aşkın esiri başka esaret sevmez *** Malımı al mülkümü al Olsa gel samur kürkümü al Yerimi yurdumu uykumu Tende en kuytumu al *** Ama senin değilim yar değilim Sebebi var bahanesi yok Üstelik divanen delinim Tam kalbime gelmedi ok *** Ama senin değilim yar değilim Sebebi var bahanesi yok Üstelik divanen delinim Tam kalbime gelmedi ok *** Çekmişim isyan bayrağını Dalgalanır başımda hür Sen diken sal üstüme üstüme Bende deste deste gül *** Çekmişim isyan bayrağını Dalgalanır başımda hür Sen diken sal üstüme üstüme Bende deste deste gül *** Ama senin değilim yar değilim Sebebi var bahanesi yok Üstelik divanen delinim Tam kalbime gelmedi ok *** Ama senin değilim yar değilim Sebebi var bahanesi yok Üstelik divanen delinim Tam kalbime gelmedi ok *** Ama senin değilim yar değilim Sebebi var bahanesi yok Üstelik divanen delinim Tam kalbime gelmedi ok *** Ama senin değilim yar değilim