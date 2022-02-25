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7/24 Dinle Deliveren

Deliveren Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Deliveren şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Deliveren şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Deliveren sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Deliveren

  • Sarı Odalar

  • Kahpe Kader

  • Keskin Bıçak

  • Oh Oh

  • Deliveren

  • Rumeli Havası

  • Gidiyorum Bu Şehirden

  • Okudum Da

  • Yine Mi Çiçek

  • Hoş Geldin

  • Yalancı Dünya

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