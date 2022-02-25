Sezen Aksu

Sarışınım Şarkı Sözleri
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Bir eda bir çalım, aldın başını gittin
Ne kadar masum, bir şeyi terk ettin
Avunurken olur olmaz aşklarla
Seni hem sevdim hem senden nefret ettim
***
Ne sen unuttun ne ben unuttum
Aldatma kendini gel
Yanıyor içim eriyor içim
Eskisinden de beter
***
Gel gel sarışınım gel, gel sana alışığım gel
Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel
***
Gel gel sarışınım gel, gel sana alışığım gel
Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel
***
Bir ateş ki alev alev yanar içimde
Saçının kokusu kaldı ellerimde
Yatağımda deli gibi döner dururum
Dolaşır sanki hayalin hala tenimde
***
Ne sen unuttun ne ben unuttum
Aldatma kendini gel
Yanıyor içim eriyor içim
Eskisinden de beter
***
Gel gel sarışınım gel, gel sana alışığım gel
Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel
***
Gel gel sarışınım gel
Gel gel gün ışığım gel
Gel gel sarışınım gel
Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel
***
Gel gel sarışınım gel, gel sana alışığım gel
Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel