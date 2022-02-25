Sezen Aksu

Bir eda bir çalım, aldın başını gittin Ne kadar masum, bir şeyi terk ettin Avunurken olur olmaz aşklarla Seni hem sevdim hem senden nefret ettim *** Ne sen unuttun ne ben unuttum Aldatma kendini gel Yanıyor içim eriyor içim Eskisinden de beter *** Gel gel sarışınım gel, gel sana alışığım gel Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel *** Gel gel sarışınım gel, gel sana alışığım gel Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel *** Bir ateş ki alev alev yanar içimde Saçının kokusu kaldı ellerimde Yatağımda deli gibi döner dururum Dolaşır sanki hayalin hala tenimde *** Ne sen unuttun ne ben unuttum Aldatma kendini gel Yanıyor içim eriyor içim Eskisinden de beter *** Gel gel sarışınım gel, gel sana alışığım gel Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel *** Gel gel sarışınım gel Gel gel gün ışığım gel Gel gel sarışınım gel Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel *** Gel gel sarışınım gel, gel sana alışığım gel Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel