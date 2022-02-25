Sezen Aksu

Savaşma Seviş Benle Say bakalım yılları bir hesaba vur Hangi anı anında yaşadın Diyebilir misin ki tek doğru budur Bir düşün kaç kere ev bark döşedin *** Soluklan azıcık bir ara ver bir dur Madem kalbini kalbime taşıdın Aşkı savunmayı öğrenir gurur Ne beni değiştir ne bana uy *** Savaşma seviş benle Hayata karış benle İyi günde kötü günde Olmaya çalış benle *** Savaşma seviş benle Hayata karış benle İyi günde kötü günde Olmaya çalış benle *** Aman, ah aman... Aman, ah aman... Aman, ah aman... Aman, ah aman... *** Bana söz verme yemin verme Kelimeler aklın oyunudur İster kabul et ister etme Bu çarpıntı aşkın doğumudur *** Soluklan azıcık bir ara ver bir dur Madem kalbini kalbime taşıdın Aşkı savunmayı öğrenir gurur Ne beni değiştir ne bana uy *** Savaşma seviş benle Hayata karış benle İyi günde kötü günde Olmaya çalış benle *** Savaşma seviş benle Hayata karış benle İyi günde kötü günde Olmaya çalış benle *** Aman, ah aman... Aman, ah aman... Aman, ah aman... Aman, ah aman... *** Savaşma seviş benle Hayata karış benle İyi günde kötü günde Olmaya çalış benle *** Savaşma seviş benle Hayata karış benle İyi günde kötü günde Olmaya çalış benle *** Savaşma seviş benle Hayata karış benle İyi günde kötü günde Olmaya çalış benle *** Savaşma seviş benle Hayata karış benle İyi günde kötü günde Olmaya çalış benle *** Savaşma seviş benle Hayata karış benle

Dansöz Dünya Hiç kavga bilmez gülle yaprak Hiç kıyar mı ağaca toprak Bu kimin oyunu İlk kim bozdu sonsuz uyumu *** Kıvır kıvır kıvır Ziller elinde Kıvır kıvır kıvır Yangın yerinde Kıvır kıvır kıvır Öz paramparça Kıvır kıvır kıvır Öz esir teninde *** Dön dansöz dünya Devam et ateş dansına Yan gamsız dünya Sığmadın aklıma *** Vursun davullar İnlesin dünya Yalnızlığını dinlesin dünya Kıyamet gündesin dünya

Güngörmemişler Tedavülden kalktı aşk Üç ihtilal üç kuşak Fiiliyattan geçtim Düşünmek bile yasak *** Girmeyelim bu konulara Bizden geçti şşşt susak Yedi onda dört, onda beş Önümüz deprem yan basak *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Kelimeler fistan giymiş Salınıyor ağır aksak Atı alan Üsküdar'ı geçmiş Saadet bizden uzak *** Kurtaracaktık olmadı Çilemiz hala dolmadı Uymadı gitti bi türlü Çarşıya evdeki hesap *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Biz gördük yanmayı Ölümüne zorlanmayı İktidar atında şahlanmayı, horlanmayı Her şart her koşulda Babalar gibi dayanmayı Bizden sonrakiler gün görse bari Bizden sonrakiler gün görse bari Of *** Her birimize değdi fesat Dünya işleri kesat Yuvarlanıp gidiyoruz Halimiz eh işte vasat *** Kurtaracaktık olmadı Çilemiz hala dolmadı Uymadı gitti bi türlü Çarşıya evdeki hesap *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Biz gördük yanmayı Ölümüne zorlanmayı İktidar atında şahlanmayı, horlanmayı Her şart her koşulda Babalar gibi dayanmayı Bizden sonrakiler gün görse bari Bizden sonrakiler gün görse bari *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Bize denk geldi Bize denk geldi Bize denk geldi *** Maalesef!

İstanbul İstanbul Olalı Uzanıp Kanlıca'nın orta yerinde bi taşa Gözümün yaşını yüzdürdüm Hisar'a doğru Yapacak hiçbir şey yok gitmek istedi gitti Hem anlıyorum hem çok acı tek taraflı bitti *** Bi lodos lazım şimdi bana bi kürek bi kayık Zulada birkaç şişe yakut yer gök kırmızı Söverim gelmişine geçmişine ayıpsa ayıp Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı *** Ah İstanbul İstanbul olalı Hiç görmedi böyle keder Geberiyorum aşkından Kalmadı bende gururdan eser *** Ne acı ne acı insan kendine ne kadar yenik Bulunmadı ihanetin ilacı yürek koca bir karadelik Yapacak hiçbir şey yok gönül bu sevdi Yeni bir ten yeni bir heyecan bilirim üstelik

Nihayet Uyandım bembeyaz bir sabahtı Son yıllardaki en sert ayazdı Sıcacıktın taze kahve tadında Havalandı kalbim kuş kanadında *** Oysa umut ne kadar azdı Gündelikti, anlıktı, birazdı Okşarken inatçı saçlarını Hissettiğim kara kışta sarı yazdı *** Nihayet, nihayet, nihayet Diyar diyar gezdim geldim Safiyeti sezdim geldim Kendi ateşiyle yanan pervaneydim Yalanımdan bezdim geldim *** Diyar diyar gezdim geldim Safiyeti sezdim geldim Kendi ateşiyle yanan pervaneydim Yalnızlığımdan bezdim geldim *** Uzandım örttüm bağrını usulca Öptüm olgun erik gibi ağzını Yürekten bir dua kondurdum alnına Tadını çıkar dedim kalbime *** Oysa umut ne kadar azdı Gündelikti, anlıktı, birazdı Okşarken inatçı saçlarını Hissettiğim kara kışta sarı yazdı *** Nihayet, nihayet, nihayet Diyar diyar gezdim geldim Safiyeti sezdim geldim Kendi ateşiyle yanan pervaneydim Yalanımdan bezdim geldim *** Diyar diyar gezdim geldim Safiyeti sezdim geldim Kendi ateşiyle yanan pervaneydim Yalnızlığımdan bezdim geldim

Şarkı Söylemek Lazım Hayat zorlaşınca, çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca Azalınca manadan, seyyar sevdalarda parçalanınca Dil yetmeyince, göz görmeyince, gönül hissetmeyince Kırılınca camdan kalp, dönüp yalnızlığa kilitlenince *** O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz O zaman şarkı söylemeli çığlık çığlığa O zaman yüreğin yükü hafifler belki biraz O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz *** Dert bitmeyince, bildiğin çektiğine yetmeyince Düşmanında kendini yakalayınca, bi daha kin gütmeyince Dil yetmeyince, göz görmeyince, gönül hissetmeyince Kırılınca camdan kalp, dönüp yalnızlığa kilitlenince *** O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz O zaman şarkı söylemeli çığlık çığlığa O zaman yüreğin yükü hafifler belki biraz O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz

Sen Şarkı Of oooofff Aşkım günaydın de yeni güne Yay gibi gerginsin, çözül biraz Bitmez dünyanın derdi, ertele Kurmanın hiçbir faydası yok, relax *** Bırak güneş ısıtsın içini Bak baharlar açmış beyaz beyaz Öyle olmasa da, sen öyle farz et Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz *** Sıkıldım, sıkıldım, uçmak istiyorum Yalınayak yere basmak istiyorum Ne eksiğimiz var çiçekten böcekten Tabiat misali coşmak istiyorum *** Sıkıldım, sıkıldım, kaçmak istiyorum Yalınayak yere basmak istiyorum Ne eksiğimiz var çiçekten böcekten Ben de onlar gibi coşmak istiyorum *** Aşkım her şeyi yokuşa sürme Olursa olur, olmazsa olmaz, bu şans Herkesin durduğu yer dünyanın merkezi Empati, sempati yani tolerans *** Bırak güneş ısıtsın içini Bak baharlar açmış beyaz beyaz Öyle olmasa da, sen öyle farz et Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz