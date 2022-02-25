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Öptüm Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Öptüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Öptüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öptüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Öptüm

  • Sayım

  • "Arkadaş" Şarkısını Duyunca

  • Acıtmışım Canını Sevdikçe

  • Ah Felek Yordun Beni

  • Ayar

  • Ballı

  • Kaçırıcam Seni

  • Unuttun Mu Beni

  • Vay

  • Aşka Şükredelim

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