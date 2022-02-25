Sezen Aksu

Sen ciddisin Gidiyorsun gerçekten Şu ana kadar idrak etmedim Hakikaten, hakikaten *** Bir dakika Ben bi’ acı kahve içmeliyim Özür dilerim sürçülisan eylersem Büsbütün mahveden *** Unutuldum mu şimdi ben? Unutuldum mu hemen? Bir hatıra mıyım artık? O da nadiren yâd edilen *** Yak bütün ışıkları Gece indi aniden Be ayrılık olmaz olaydın Bi’ git benden *** Unutuldum mu şimdi ben? Unutuldum mu hemen? Bir hatıra mıyım artık? O da nadiren yâd edilen *** Sen ciddisin...