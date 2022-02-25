Sen Ciddisin Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Sen Ciddisin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Sen Ciddisin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Ciddisin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen ciddisin
Gidiyorsun gerçekten
Şu ana kadar idrak etmedim
Hakikaten, hakikaten
***
Bir dakika
Ben bi’ acı kahve içmeliyim
Özür dilerim sürçülisan eylersem
Büsbütün mahveden
***
Unutuldum mu şimdi ben?
Unutuldum mu hemen?
Bir hatıra mıyım artık?
O da nadiren yâd edilen
***
Yak bütün ışıkları
Gece indi aniden
Be ayrılık olmaz olaydın
Bi’ git benden
***
Unutuldum mu şimdi ben?
Unutuldum mu hemen?
Bir hatıra mıyım artık?
O da nadiren yâd edilen
***
Sen ciddisin...