Sezen Aksu

Of oooofff Aşkım günaydın de yeni güne Yay gibi gerginsin, çözül biraz Bitmez dünyanın derdi, ertele Kurmanın hiçbir faydası yok, relax *** Bırak güneş ısıtsın içini Bak baharlar açmış beyaz beyaz Öyle olmasa da, sen öyle farz et Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz *** Sıkıldım, sıkıldım, uçmak istiyorum Yalınayak yere basmak istiyorum Ne eksiğimiz var çiçekten böcekten Tabiat misali coşmak istiyorum *** Sıkıldım, sıkıldım, kaçmak istiyorum Yalınayak yere basmak istiyorum Ne eksiğimiz var çiçekten böcekten Ben de onlar gibi coşmak istiyorum *** Aşkım her şeyi yokuşa sürme Olursa olur, olmazsa olmaz, bu şans Herkesin durduğu yer dünyanın merkezi Empati, sempati yani tolerans *** Bırak güneş ısıtsın içini Bak baharlar açmış beyaz beyaz Öyle olmasa da, sen öyle farz et Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz

Tedavülden kalktı aşk Üç ihtilal üç kuşak Fiiliyattan geçtim Düşünmek bile yasak *** Girmeyelim bu konulara Bizden geçti şşşt susak Yedi onda dört, onda beş Önümüz deprem yan basak *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Kelimeler fistan giymiş Salınıyor ağır aksak Atı alan Üsküdar'ı geçmiş Saadet bizden uzak *** Kurtaracaktık olmadı Çilemiz hala dolmadı Uymadı gitti bi türlü Çarşıya evdeki hesap *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Biz gördük yanmayı Ölümüne zorlanmayı İktidar atında şahlanmayı, horlanmayı Her şart her koşulda Babalar gibi dayanmayı Bizden sonrakiler gün görse bari Bizden sonrakiler gün görse bari Of *** Her birimize değdi fesat Dünya işleri kesat Yuvarlanıp gidiyoruz Halimiz eh işte vasat *** Kurtaracaktık olmadı Çilemiz hala dolmadı Uymadı gitti bi türlü Çarşıya evdeki hesap *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Biz gördük yanmayı Ölümüne zorlanmayı İktidar atında şahlanmayı, horlanmayı Her şart her koşulda Babalar gibi dayanmayı Bizden sonrakiler gün görse bari Bizden sonrakiler gün görse bari *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Bize denk geldi Bize denk geldi Bize denk geldi *** Maalesef!