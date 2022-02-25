Sezen Aksu

Seni Gidi Vurdumduymaz Bu kaçıncı ayrılışın bakmadan gözyaşıma Bırakıp gittin beni yine yalnız başıma Yanına mı kalır sandım sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak *** Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz *** Hep susuyorsam, sabrediyorsam Sanma ki senin aşkından ölüyorum Sabır taşına benzedim diye Aptal sanma gününü bekliyorum *** Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak *** Bugüne kadar olmamış hiç bırakıp da giden Sana göre hava hoş beni yok ki düşünen Gün olup intikam saati deli gibi çalacak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak *** Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz *** Hep susuyorsam, sabrediyorsam Sanma ki senin aşkından ölüyorum Sabır taşına benzedim diye Aptal sanma gününü bekliyorum *** Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak

Kusura Bakma Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk... *** Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi... *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi... *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul

Olmaz Olsun Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım Kalbimde sevgin oldukça Neye yarar olsa da altın tacım Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana