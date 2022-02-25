Sezen Aksu

Seni İstiyorum Dün bütün gece seni düşündüm yanarak Bir an geldi zannettim kalbim duracak Ellerim tutuştu hasretini okşayarak *** Nasıl istedim istedim deliler gibi Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini Gel ne olursun gel son defa sev beni *** Gel sarıl bana sarıl seni istiyorum gel Neden bilmem özlüyorum ellerini ver Yok yalan değil artık inkar etmiyorum yeter Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer *** Bu gece gel yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git Eve kokun siner duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece neredeydin kimle seviştin

Kusura Bakma Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk... *** Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi... *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi... *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul

Olmaz Olsun Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım Kalbimde sevgin oldukça Neye yarar olsa da altın tacım Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana

Seni Gidi Vurdumduymaz Bu kaçıncı ayrılışın bakmadan gözyaşıma Bırakıp gittin beni yine yalnız başıma Yanına mı kalır sandım sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak *** Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz *** Hep susuyorsam, sabrediyorsam Sanma ki senin aşkından ölüyorum Sabır taşına benzedim diye Aptal sanma gününü bekliyorum *** Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak *** Bugüne kadar olmamış hiç bırakıp da giden Sana göre hava hoş beni yok ki düşünen Gün olup intikam saati deli gibi çalacak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak *** Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz Seni gidi vurdumduymaz, seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın, istemezse aramaz *** Hep susuyorsam, sabrediyorsam Sanma ki senin aşkından ölüyorum Sabır taşına benzedim diye Aptal sanma gününü bekliyorum *** Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak