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7/24 Dinle Gülümse

Gülümse Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Gülümse şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Gülümse şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gülümse sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Gülümse

  • Seni Kimler Aldı

  • Gülümse

  • Güllerim Soldu

  • Hadi Bakalım

  • Her şeyi Yak

  • Namus

  • Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

  • Tutsak

  • Vazgeçtim

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