Sezen Aksu

Şinanay Ada vapuru yandan çarklı Bayraklar donanmış caf caflı *** Simitçi kahveci gazozcu *** Şinanay da yavrum şina şinanay şinanay da şinanay hopa şinanay *** Estirir de ada yeli estirir Seni sevindirir beni kusturur *** Lüküs kamarada kimler oturur *** Şinanay da yavrum şina şinanay şinanay da şinanay hopa şinanay *** Müslümanı yahudisi urumu İsporcusu ihtiyarı veremi Kiminin saçı uçar kiminin eteği *** Şinanay da yavrum şina şinanay Şinanay da şinanay hopa şinanay

Akasyalar Açarken Yar yolunu kolladım İpek mendil salladım Ona çiçek yolladım Akasyalar açarken *** Yarim gelir yanıma Kanı kaynar kanıma Neşe katar canıma Akasyalar açarken *** Yarimle biz biz bize Otururuz diz dize Sevişiriz göz göze Akasyalar açarken

Aşk Bak yağıyor yağmur Her damlada gözlerin Bak esiyor rüzgar Rüzgar dediğim de sensin *** Bak sımsıcak güneş Sevginle ısındı içim Sen vazgeçemediğim Yanımda bile hasretimsin *** Güneş doğarken çiçek açarken Ve hayat geçerken ben seninleyim *** Bir gün olur ayrılık kapımı çalarsa Senle yaşanan zaman yeter bana *** Bak yağıyor yağmur Her damlada gözlerin Bak esiyor rüzgar Rüzgar dediğim de sensin *** Bak sımsıcak güneş Sevginle ısındı içim Sen vazgeçemediğim Yanımda bile hasretimsin *** Güneş doğarken çiçek açarken Ve hayat geçerken ben seninleyim *** Bir gün olur ayrılık kapımı çalarsa Senle yaşanan zaman yeter bana

Gölge Etme Kimselere inancım kalmadı benim Dost bilip sevdiklerimden el aman dedim Beni benden alıp da gidenler arasında En büyük ızdırabı çektiren sendin *** Beni benden alıp da gidenler arasında En büyük ızdırabı çektiren sendin *** Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten Gölge etme başka ihsan istemem senden *** Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten Gölge etme başka ihsan istemem senden *** Ben gönlünün sultanı başının tacı Sense kahraman aşık usta yalancı Şimdi geride kaldı sen ve senin gibiler Ve yalan dostlukların verdiği acı *** Şimdi geride kaldı sen ve senin gibiler Ve yalan dostlukların verdiği acı *** Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten Gölge etme başka ihsan istemem senden *** Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten Gölge etme başka ihsan istemem senden *** Kimselere inancım kalmadı benim Dost bilip sevdiklerimden el aman dedim Beni benden alıp da gidenler arasında En büyük ızdırabı çektiren sendin *** Beni benden alıp da gidenler arasında En büyük ızdırabı çektiren sendin *** Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten Gölge etme başka ihsan istemem senden *** Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten Gölge etme başka ihsan istemem senden *** Haydi artık çek git yoluna bıkmışım dertten Gölge etme başka ihsan istemem senden

İçime Sinmiyor Her sabah güneş doğarken Yeni bir güne başlarken Ne zamanki güzel bir şey görürüm Sensiz içime sinmiyor *** Gözlerim arıyor seni Benim çocuk sevgilimi Bir ateş ki yüreğimi aah aah. Alev alev yakıyor *** Seni bana vermediler Seni bana vermediler Mutlu olsunlar diyorum Elbet onlarda severler *** Bazen bir çiçek açarken Bazen bir çocuk gülerken Ne zaman ki içim taşar sevinçten Sensiz içime sinmiyor *** Dönüpte baktığım zaman Hatıralar ağlaşıyor Bir yara ki her yanımı aah aah İnce ince sızlatıyor *** Seni bana vermediler Seni bana vermediler Mutlu olsunlar diyorum Elbet onlarda severler

Kaç Yıl Geçti Aradan Nolur sormasınlar bana. Nolur söyletmesinler derdimi. Saklarım ben onu kendime. Yerim kendi kendimi. *** Akıyorsa yaşlar gözümden, Dinmiyorsa bir türlü gece gündüz, Karardıysa bütün dünya, Vardır elbet bir sebebi... *** Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, Bitsin artık bu hasret bulaşalım gayrı... *** Benim bütün derdim özlem. Biliyorum kavuşur böyle seven. Biz bir elmanın iki yarısıyız, O en çok sevdiğim ve ben. *** Akıyorsa yaşlar gözümden, Dinmiyorsa bir türlü gece gündüz, Karardıysa bütün dünya, Vardır elbet bir sebebi... *** Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, Bitsin artık bu hasret bulaşalım gayrı...

Karam Of oooof... *** Köprüler yaptırdım gelip gedmeye Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam İçmeye karam *** Kavli karar ettim alıp kaçmaya Boşa kostaklanma kostak değilsin karam Değilsin karam aman aman değilsin vay vay *** Of oooof... *** Çıkma pencereye zülfün tellenir Beyaz giyme eteklerin kirlenir karam Kirlenir karam *** Gelme meyhaneye adın dillenir Boşa kostaklanma kostak değilsin karam Değilsin karam aman aman değilsin vay vay *** Of oooof... *** Armudu dalında pazar eyledim Kaşına gözüne nazar eyledim karam Eyledim karam *** Seksen şeftaliyi pazar eyledim Yanılıp ta yüz almışım bilemem karam Bilemem karam aman aman bilemem vay vay

Kaybolan Yıllar Dönüşü yok beraberce karar verdik ayrılmaya Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya *** Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamı yok Yitirmişiz anılarla beraber faydası yok Gel bunları bırakalım artık bir tarafa Gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok *** Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vaadetseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok

Minik Serçe Ümitlerime geliverdi ilkbahar Gözlerimde bahar sevinci var Bir başka mutluluk müjdeliyor sanki çiçekler Yeni açan tohum yeşeren toprak ve ağaçlar *** Bir başka mutluluk müjdeliyor sanki çiçekler Yeni açan tohum yeşeren toprak ve ağaçlar *** Bak işte bir minik serçe Lara lala lara li la la Benim gibi neşe içinde Lara lala lara li la la Anlaştık biz hiç konuşmadan Lara lala lara li la la Minik serçeyle göz göze geliverince *** Bak seni de sarıverdi mutluluk Zaman durdu bak işte sonsuzluk Bir başka dünyanın açıldı sanki kapıları Sevgi seli akıyor şimdi oluk oluk *** Bir başka dünyanın açıldı sanki kapıları Sevgi seli akıyor şimdi oluk oluk *** Bak işte bir minik serçe Lara lala lara li la la Senin gibi neşe içinde Lara lala lara li la la Anlaştınız bak hiç konuşmadan Lara lala lara li la la Minik serçeyle göz göze geliverince

Neye Yarar Saklasa da sözlerim Gizleyemez derdini Gizleyemez gözlerim Deli gibi sevdiğini *** İçimde bir sevinç var Senelerdir tatmadığım Bir burukluk bir heyecan Doyasıya yaşamadığım *** Ne kavga ne ümitsizlik Ne ağlaşan insancıklar Ne de başka düşüncem var Bir duygu kasırgası bu Sardı bütün benliğimi Karşı koymak neye yarar *** Ne kavga ne ümitsizlik Ne ağlaşan insancıklar Ne de başka düşüncem var Bir duygu kasırgası bu Sardı bütün benliğimi Karşı koymak neye yarar *** Bir yanımda doğrular Hatalarsa bir yanımda Aklım yapma diyorsa da Gönlüm bir kez düştü aşka Şimdi ne söyleseler Aşka dair bilinen Şu yalan dünyada ne var Yaşamadan öğrenilen *** Ne kavga ne ümitsizlik Ne ağlaşan insancıklar Ne de başka düşüncem var Bir duygu kasırgası bu Sardı bütün benliğimi Karşı koymak neye yarar *** Ne kavga ne ümitsizlik Ne ağlaşan insancıklar Ne de başka düşüncem var Bir duygu kasırgası bu Sardı bütün benliğimi Karşı koymak neye yarar

Olmaz İlaç Olmaz ilaç sine-i sad pareme Olmaz ilaç sine-i sad pareme Çare bulunmaz bilirim yareme Çare bulunmaz bilirim yareme *** Baksa tabiban-ı cihan çareme Baksa tabiban-ı cihan çareme Çare bulunmaz bilirim yareme Çare bulunmaz bilirim yareme *** Kastediyor piri müjen canıma Kastediyor piri müjen canıma Gözleri en son girecek kanıma Gözleri en son girecek kanıma *** Şerh edemem halimi cananıma Şerh edemem halimi cananıma Çare bulunmaz bilirim yareme Çare bulunmaz bilirim yareme

Ölürsem Yazıktır Ölürsem yazıktır sana kanmadan Ölürsem yazıktır sana kanmadan Kolların boynumda halkalanmadan Kolların boynumda halkalanmadan *** Bir günüm geçmiyor seni anmadan Derdine katlandım hiç usanmadan *** Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan Denizler durulmaz dalgalanmadan *** Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan Denizler durulmaz dalgalanmadan

Silemezler Gönlümden Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını Gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını Gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü *** Elimi bağlasalar tutmasam ellerini Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni Elimi bağlasalar tutmasam ellerini Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni *** Dünyamı karartsalar görmemem için seni Büyüler yaptırsalar sevmemem için seni Dünyamı karartsalar görmemem için seni Büyüler yaptırsalar sevmemem için seni *** Gurbete gönderseler kan doldursa içimi Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni Gurbete gönderseler kan doldursa içimi Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni *** Ne aşkını ne seni