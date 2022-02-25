Sezen Aksu

Şu Saniye Yok senden başka bir dünya Yok senden başka bir alem Cenneti verseler almam Ben senden asla ayrılmam *** Belki bu da gelir geçer Şu saniye esastır gel *** Geçse de beni unutma Hiçbir aşkını unutma Zira budur elimizde kalan Aşktan başka her şey yalan *** Ne yaptıysan yaptın kalk gel Affeder elbette hak gel *** Düşünmek istemem şimdi Büyü bozulsun istemem Hafiflettim her şiddeti Geçirip aşkın içinden

Arka Sokaklar Doğrusu ben seni pek fazla tanımıyorum İç güdüsel olarak kendimi savunuyorum Dolayısıyle bilemiyorum Dolayısıyle bilemiyorum Arka sokaklarda neler oluyor *** Sen beni istersen çok rahat kandırabilirsin Kendine şahane bir şey sandırabilirsin Dolayısıyle bilemiyorum Dolayısıyle çözemiyorum Arka sokaklarda neler oluyor *** Zorlama güzelim zorlama Kendiliğinden olmalı Davul dediğin davulcusuyla müsamma Horlama eziğiz doğuştan Sende erkeklik sır, bende kadınlık muamma Dolayısıyle bilemiyorum Arka sokaklarda neler oluyor

Aşktan Ne Haber Aç kalbini ben geldim Sıkı sıkı tut bırakma Zar zor yıktım duvarlarımı Kıymetini bil uzatma *** Bak yaldızlarımı döktüm Açtım kapılarımı gir içeri Gör parklarımı bahçelerimi Anla ben büyük harflerden ürktüm *** Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam Akıntıya kürekten Bunları boşver ne haber aşktan *** Gözlerinin arkasını Sözlerinin alt yazısını Kalp diline çevirdim çoktan Okudum öz türkçe acısını *** Bak yaldızlarımı döktüm Açtım kapılarımı gir içeri Gör parklarımı bahçelerimi Anla ben büyük harflerden ürktüm *** Ben anlamam toptan tüfekten Ben anlamam taştan yürekten Anlamam Akıntıya kürekten Bunları boşver ne haber aşktan

Farkındayım Ne yapsan olmuyor gözüm Terk etmiyor bizi hüzün Bir macera yaşamak dediğin Küçük zamanlar harmanı Sevildiğin, üzüldüğün *** Hatırlamaktan ibaret Hatıralar nihayet Tesellisi çok zor sözün *** Ne gemiler yaktım Ne gemiler yaktım O kadar yandı ki canım Sonunda karşıdan baktım Ne göreyim kendime yıldızlardan daha uzaktım *** Bu kızı yeniden büyütmeliyim Kor ateşlerde yürütmeliyim Değirmenlerde öğütmeliyim Farkındayım Farkındayım Kazanmalı, kaybetmeliyim Aşk uğruna harp etmeliyim *** Kendini seçemiyorsun Bırakıp kaçamıyorsun Yazmadığın bir hikayede Uzun ya da kısa vadede Az biraz keşfediyorsun *** Öteki olabilmeyi Yerine koyabilmeyi Geride durabilmeyi öğreniyorsun