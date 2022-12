Sezen Aksu

Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrı istemezse insan ölmezmiş Sen Tanrı mısın beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün *** Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can gidiyor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can ölüyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın *** Senin için herkes kötü söylüyor Söylemesi kolay bir de bana sor Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılmayı gel de bana sor

Tedavülden kalktı aşk Üç ihtilal üç kuşak Fiiliyattan geçtim Düşünmek bile yasak *** Girmeyelim bu konulara Bizden geçti şşşt susak Yedi onda dört, onda beş Önümüz deprem yan basak *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Kelimeler fistan giymiş Salınıyor ağır aksak Atı alan Üsküdar'ı geçmiş Saadet bizden uzak *** Kurtaracaktık olmadı Çilemiz hala dolmadı Uymadı gitti bi türlü Çarşıya evdeki hesap *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Biz gördük yanmayı Ölümüne zorlanmayı İktidar atında şahlanmayı, horlanmayı Her şart her koşulda Babalar gibi dayanmayı Bizden sonrakiler gün görse bari Bizden sonrakiler gün görse bari Of *** Her birimize değdi fesat Dünya işleri kesat Yuvarlanıp gidiyoruz Halimiz eh işte vasat *** Kurtaracaktık olmadı Çilemiz hala dolmadı Uymadı gitti bi türlü Çarşıya evdeki hesap *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Biz gördük yanmayı Ölümüne zorlanmayı İktidar atında şahlanmayı, horlanmayı Her şart her koşulda Babalar gibi dayanmayı Bizden sonrakiler gün görse bari Bizden sonrakiler gün görse bari *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Bize mi denk geldi, bize mi insaf Bize mi denk geldi, bize mi insaf *** Bize denk geldi Bize denk geldi Bize denk geldi *** Maalesef!