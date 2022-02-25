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7/24 Dinle Yürüyorum Düş Bahçelerinde

Yürüyorum Düş Bahçelerinde Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Yürüyorum Düş Bahçelerinde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Yürüyorum Düş Bahçelerinde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yürüyorum Düş Bahçelerinde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Yürüyorum Düş Bahçelerinde

  • Tutunamadım

  • Anadilim Aşk

  • Bekleyelim De Görelim

  • Büklüm Büklüm

  • Çakkıdı

  • Elveda

  • İtırafcı Olma

  • İzmir Yanıyor

  • Kaçak

  • Kurşuni Renkler

  • Kibir

  • Lal

  • Lale Devri

  • Muhabbet Kuşları

  • Pardon

  • Sorma

  • Söz Bitti

  • Takvim

  • Tören

  • Uçurtma Bayramları

  • Unutamam

  • Uslanmadım

  • Yok ki

  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi

  • Tören (Aykut Gürel-Mithat Can Özer)

  • İtirafçı Olma (Aykut Gürel-Mithat Can Öz

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