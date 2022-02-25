Sezen Aksu

Unut Kolay olmayacak elbet üzüleceğiz mutlaka bir iz bırakacak belki de çocuk gibi sana küseceğim seneler sonra utanarak *** dokunup birer birer sevdiğin eşyalara hatta belki ağlayacağım acı çektiğim doğru ama sen bana bakma ne olursa olsun seni unutacağım *** seni sevdiğimi unut sevişmelerimiz yalan unut beni de her yalan gibi unut o sevgiler ki yoktular onlar ümitlerimizdi ne ümitler yaşandı gel zaman git zaman ayrıldığımızı unut yalnızlıklar zaten yalan unut beni de her yalan gibi unut *** kolay olmayacak elbet üzüleceğiz

Bir Çocuk Sevdim Bir çocuk gördüm uzaklarda Gözleri kederli hatta korkulu Her şeye rağmen bir an gülümsedi çocuk Sıcak sade ama biraz kuşkulu *** Bir çocuk sevdim uzaklarda Sanıyordum ki onun özlemi de buydu O ise bir bakışta beni örtülerimden Yalnızca yalnızca duygularıyla soydu *** Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Bir çocuk gördüm uzaklarda Biraz çocuk biraz adam biraz hiçti Ellerinde yaşlı zaman demetleri Daha önce denenmemiş yeni bir yol seçti *** Bir çocuk sevdim uzaklarda Bir elinde yarın öbür elinde dün Erken ihtiyarlamaktan sanki biraz üzgün Dünyanın haline bakıp güldü geçti *** Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılarak biraz küskün *** Ben böyle yürek görmedim böyle sevgi Şimdi çocuk büyümekte günbegün Bütün hüzünleri okşadı birer birer Gizli bir ümide sarılıp küstü

Bir Kuş Uçur Hep karanlık hep karanlık Yeter artık yeter Bir avuç kar beyazı Bir adım yol bana Bir nefes ver Bir fısılda *** Hep karanlık hep karanlık Yeter artık yeter Bir avuç kar beyazı Bir adım yol bana Bir nefes ver Bir fısılda *** Dağlar duvar olsa önüme Yollar kördüğüm düğümlense Dönmem gözümü dağlasalar İpe götürseler bir kuş uçur yeter *** Dağlar duvar olsa önüme Yollar kördüğüm düğümlense Dönmem gözümü dağlasalar İpe götürseler sen bir çağır yeter *** Bir küçük pencere Bir aydınlık bana *** Hep karanlık hep karanlık Yeter artık yeter Bir avuç kar beyazı Bir adım yol bana Bir nefes ver Bir fısılda *** Hep karanlık hep karanlık Yeter artık yeter Bir avuç kar beyazı Bir adım yol bana Bir nefes ver Bir fısılda *** Dağlar duvar olsa önüme Yollar kördüğüm düğümlense Dönmem gözümü dağlasalar İpe götürseler bir kuş uçur yeter *** Dağlar duvar olsa önüme Yollar kördüğüm düğümlense Dönmem gözümü dağlasalar İpe götürseler sen bir çağır yeter *** Bir küçük pencere Bir aydınlık bana *** Hep karanlık hep karanlık Yeter artık yeter

El Gibi Ne bir ses ne de haber Gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım da Deli hasretimle ben *** Bir yabancı selamın ile Hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben beni Kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak Kara sevda aldım senden Yani değişmedim hala Öyle biraz çocuk kaldım *** Yok öyle el gibi durma Gül biraz sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır..

Geçer Hep aynı hikaye gönlüm düşünce aşka Her ayrılık aynı yalnız kişiler başka Hep aynı yalnızlık aynı tanıdık telaş Hep aynı her şey aynı sanki birbirine eş *** Geçer geçer daha öncekiler gibi Buda geçer neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka... aşka... Aşka vurgunum ben *** Hep aynı heyecan aynı çocuksu hayal Ben böyle biraz deli sende biran öyle kal Nasıl olsa geçer...

Hasret Ter döküyor dört duvar ter bense beklerim bir gün mutlaka Ters dönecek anahtarlar bir gün elbet çıkacaksın ışığa Sen aydınlığa ben sana hasret Gel eritir demirleri bendeki ateş *** Bir gün açılır açılmaz sandığın kapılar vurunca güneş Bir karanlık daha erişti güne saat neredeyse beş Sen aydınlığa ben sana hasret Gel eritir demirleri bendeki ateş *** Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim El ele olduğumuz o gün gülmek bizim Dün bizim yarın bizim, yana yana sevmek bizim Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim *** Süsledim gelin misali gençliğimi sandığıma kaldırdım Sensiz geçen yılları sildirdim sana yeni zaman aldırdım Sen aydınlığa ben sana hasret Gel eritir demirleri bendeki ateş *** Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim El ele olduğumuz o gün gülmek bizim Dün bizim yarın bizim, yana yana sevmek bizim Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim *** Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim El ele olduğumuz o gün gülmek bizim Dün bizim yarın bizim, yana yana sevmek bizim Hasrete vurduğumuz göz göz yürek bizim

Hayır Dün gece biraz kızgın biraz sinirliydin Mutlaka bir şeylere sıkılmıştı canın Yoksa sen ölsen bile asla bana öyle Hiçbir zaman sevmedim seni diyemezdin *** Evet hatta biraz fazla sinirliydin Belki de ben hata yaptım farkında olmadan Mutlaka işlerin filan yolunda değildir Yoksa hiç böyle şakalar yapar mıydın sen *** Hayır, hayır yalan, sen de beni sevdin inkar etme Hayır olmaz, bu yalnızca bir anlık öfke *** Hayır, hayır yalan, sen de beni sevdin inkar etme Hayır olmaz, bu yalnızca bir anlık öfke *** Öfkeli olmasan asla bağırmazdın öyle Ne olur anla artık lütfen bitti diye Başkası var artık diye yalan da söyledin Sanki inanırmışım gibi böyle şeye *** Hayır, hayır yalan, sen de beni sevdin inkar etme Hayır olmaz, bu yalnızca bir anlık öfke *** Hayır, hayır yalan, sen de beni sevdin inkar etme Hayır olmaz, bu yalnızca bir anlık öfke *** Hayır!

Kavaklar Ah kavaklar ah kavaklar Bedenim üşür yüreğim sızlar *** Beni hoyrat bir makasla Ah eski bir fotoğraftan oydular *** Orda kaldı yanağımın yarısı Kendini boşlukla tamamlar *** Ah omuzumda bir kesik el ki Hala hala durmadan kanar *** Ah kavaklar ah kavaklar Acı düştü peşime *** Ah kavaklar ah kavaklar Ardımdan ıslık çalar

Oldu Mu Gel haydi yine bir daha dene Belki olur bu son deneme Hiç düşündün mü ne zor anlatmak Kendini yeni birisine *** Dur öyle hemen yok olmaz deme Bir an olsun düşün yeniden Vay bu ne öfke nedir acelen Ayrılmak için bu telaş ne *** Her zaman böyle delisin Hep öfkene yenilirsin Her zaman bir neden bulur Ya kendini ya beni üzersin *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Gel haydi yine bir daha dene Belki olur bu son deneme Hiç düşündün mü ne zor anlatmak Kendini yeni birisine *** Dur öyle hemen yok olmaz deme Bir an olsun düşün yeniden Vay bu ne öfke nedir acelen Ayrılmak için bu telaş ne *** Her zaman böyle delisin Hep öfkene yenilirsin Her zaman bir neden bulur Ya kendini ya beni üzersin *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Anlamak istemiyorsun ne demek istediğimi Oldu mu şimdi oldu mu ya İnan ki benden farklı değil yeni bir sevgili *** Oldu mu şimdi oldu mu ya Oldu mu şimdi oldu mu ya Oldu mu şimdi oldu mu ya Oldu mu şimdi oldu mu ya Oldu mu şimdi oldu mu ya

Seni İstiyorum Dün bütün gece seni düşündüm yanarak Bir an geldi zannettim kalbim duracak Ellerim tutuştu hasretini okşayarak *** Nasıl istedim istedim deliler gibi Sayıkladım hep sıcak sıcak nefesini Gel ne olursun gel son defa sev beni *** Gel sarıl bana sarıl seni istiyorum gel Neden bilmem özlüyorum ellerini ver Yok yalan değil artık inkar etmiyorum yeter Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer *** Bu gece gel yarın istersen yine git Hatta unut ne varsa verdiğin al götür öyle git Eve kokun siner duvarlara sesin Hatta unut sen dün gece neredeydin kimle seviştin