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7/24 Dinle Sezen Aksu'88

Sezen Aksu'88 Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Sezen Aksu'88 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Sezen Aksu'88 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sezen Aksu'88 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Sezen Aksu'88

  • Unut

  • Bir Çocuk Sevdim

  • Bir Kuş Uçur

  • El Gibi

  • Geçer

  • Hasret

  • Hayır

  • Kavaklar

  • Oldu Mu

  • Seni İstiyorum

  • Sultan Süleyman

  • Sarışın

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