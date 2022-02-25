Sezen Aksu Dalgalar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Dalgalar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dalgalar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Unutmadım unutamam
Kara sevdam merak etme
Yaşamaksa yaşadım lakin
Canımın çoğu kaldı sende
***
Pişman mıyım? Asla
Güzelleştim yasla
Sevmedim mi? Sevdim, evet
Senden sonra ihtirasla
***
Ama benim ciğerim yanar
Ten oyalanır can kanar
İki gözüm iki çeşme haberin yok
İçerime içerime akar