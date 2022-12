Sezen Aksu

Ünzile insan dölü On kardeş beşi ölü Büyüdükçe ufak Ve gelir de görücü *** İnci gibi dişi Görücü bilir işi Söğüdüm ağlar gider Olur hatun kişi *** Varmadan sekizine Ergin oldu Ünzile Hem çocuk,hem de kadın On ikisinde ana Bir gül gibi al ve narin Bir su gibi saydam ve sakin Susar kadın ünzile *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor *** Korkar durur gitmez Köyün en son çitine İnanır o sınırda dünyanın bittiğine Ünzile insan dölü Bilinmezlere gebe Sırların mihletini yüklenipte beline *** Varmadan sekizine Ergin oldu Ünzile Hem çocuk hem de kadın On ikisinde ana Bir gül gibi al ve narin Bir su gibi saydam ve sakin Susar kadın Ünzile *** Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor Yağmuru kim döküyor Ünzile kaç koyun ediyor Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor.

Bir gün daha yaşandı ve bitti Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle Herhangi bir gündü çok önemli değildi Seni düşündüğüm birkaç andan başka *** Bilirim herkes payına düşeni yaşar Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur O ben olayım beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Bilir misin seni gerçekten sevdim Sevdiğim daha birçok şeyin arasında Bir tek seni seçtim hatıralar arasında Sebep diye bir küçük mutluluk *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma *** Beni unutma, unutma, beni unutma