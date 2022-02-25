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Git... Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Git... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Git... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Git... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Git...

  • Yalnızca Sitem

  • Beni Unutma

  • Git

  • Kolay Değil

  • Ünzile

  • Değer mi?

  • Sonbahar

  • Ali

  • Ah Mazi

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