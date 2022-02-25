Bahane Şarkı Sözleri
Sezen Aksu Bahane şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Bahane şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bahane sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
İstersen kapat kapıları
Açma bir daha hiç
İstersen al beni içeri
Tut ölene kadar
***
Ben çoktan hazırım
Bana layık gördüklerine
Gel dediğin an
Bir daha dönüp de bakmam geriye
***
Yanmışım ben
Sönmüşüm ben
***
İstersen al aklımı
Gecemi gündüzüme karıştır
İstersen beni de çıkar yoldan
Suça alıştır
***
Ben çoktan geçmişim
Bak istikbalimden
Hadi çağır artık
Tası tarağı toplayıp geleyim hemen
***
Yanmışım ben
Sönmüşüm ben
***
Yaşamak dediğin üç beş kısa mutlu andan ibaret
Giderine bırak işte ayağına kadar gelmiş muhabbet
Bu yüzden kaçırmamak lazım aşk gelince
Gitti mi gidiyor elden zalim zaman el koyunca
-
Geçti yıllar ah geç aydım
Anladım ki boşa gün saydım
Bakakaldım giden güne
Ben hep düne ait kaldım
***
Çocukluğum kavruk
Gençliğim savruk
Yetişkinliğimden hiç hayır yok
***
Hayat, kadere inat
Seni sil baştan yaşayacağım
Ahdım olsun
***
Esip geçtim, yağıp geçtim
Kaçırdım tez zamanları
Pişmanlıklar, düşmanlıklar
Bitmez dilimin amanları
-
Hani erken inerdi karanlık
Hani yağmur yağardı inceden
Hani okuldan, işten dönerken
Işıklar yanardı evlerde
Hani ay herkese gülümserken
Mevsimler kimseyi dinlemezken
Hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken
***
Hani herkes arkadaş
Hani oyunlar sürerken
Hani çerçeveler boş
Hani körkütük sarhoş gençliğimizden
Hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken
Eskidendi, eskidendi, çok eskiden
***
Şimdi ay usul, yıldızlar eski
Hatıralar gökyüzü gibi
Gitmiyor üzerimizden
Geçen geçti
Geçen geçti
Hadi geceyi söndür kalbim
***
Şimdi uykusuzluk vakti
Gençlik de geceler gibi eskidendi
***
Hani herkes arkadaş
Hani oyunlar sürerken
Hani çerçeveler boş
Hani körkütük sarhoş gençliğimizden
Hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken
Eskidendi, eskidendi, çok eskiden
***
Hani herkes arkadaş
Hani oyunlar sürerken
Kimse bize ihanet etmemiş
Biz kimseyi aldatmamışken
Hani biz kimseye küsmemiş
Hani hiç kimse ölmemişken
Eskidendi, çok eskidendi
-
Ne zaman canın yansa bu kadar derinden
Sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen
Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek
Acıyor aynı yerden her şeye rağmen
***
Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada
Biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda
***
Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı
Alışılmıyor acıya yok kaidesi kuralı
Kanayıp ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeni
Ne gelen anladı ne giden olanı biteni
***
Adıyorum aşka geri kalanımı
Suya söyledim gitti en son yalanımı
Aşkın da en hesapsız kitapsız olanını
Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni.
-
Şu hayat kavgasında toz duman sürüklendim
Nerdesin suna boylum, gözlerinde sevdam kaldı
Öyle bir yaşamak ki kendimi zor büyüttüm
Ayrılık vurgunda belli etmedim ama ciğerim yandı
***
Ellerini sevdim sanma hatıran şahidimdir
Ben yandım yar sen yanma
Aşk amansız bir haindir
***
Dünya yıkılsa, yıkılmaz aşkın bende
Leyla yeniden can buldu bak sayende
***
Verdiğin söz hükümsüz
Geçmedi gönül senden
Ettiğim aha inanma
Sana hiçbir kötülük gelmez benden
-
Artık hayatımdan çıksan diyorum
Bu ikili delilik sona erse
İkimiz için de en hayırlısını diliyorum
Hiç olmamış gibi davranabilmeyi
Bu yok ediciliği anlayabilmeyi
Bir bilsen ne kadar yürekten istiyorum
***
Lütfen
Görmeyeyim seni
Bir yerlerde karşıma çıkma
Konuşmayalım, bakışmayalım
Ne olursun
***
Daha fazla tükenmeye takatim yok
***
Sanki aşkı öğütmeye programlı gibiyiz
Aslında bakarsan insan olarak iyiyiz
Ama daha fazlasını isteme benden yalvarırım
Ben bittim artık kalmadım
-
Ne ağzımın tadı var ne canda huzur
Gönül nasıl derin bir kederde
Aşkından ümidi kestim hiç olmazsa
Evim şenlensin sohbete gel de
***
Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı
Merak edip vicdanına sormadın mı
Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet
Ben de bir anadan doğmadım mı
***
Bir daha olmaz
Bin kere tövbe
Kan davası mı bu
Bu nasıl öfke
***
Perişanım şimdi mutlu oldun mu
Başını yastığa rahat koydun mu
-
Benden çekiniyormuşsun
Bana göre değil hiç diyormuşsun
Çok baskın çok iddialı
Fazla popüler buluyormuşsun
***
Peki benim de bir kalbim olduğunu
Senin aşkınla dolduğunu
Göz göze gelince mahvolduğunu
Gerçekten mi görmüyorsun
***
Sabredemiyorsun
Fark edemiyorsun
Hissedemiyorsun
Garanticisin, korkuyorsun
***
Gerçeği gözden kaçıran yarim
Eğriyi doğruyu şaşıran yarim
Aşkımla ruhunu şad ederken
Sonunda sabrımı taşıran yarim
***
Seni anlamıyor değilim inan ki
Yaşamak değil esaret sanki
Hadi benim kendi seçimim sonuçta
Gülü seven dikenine dayanır yani
***
Bu durumda kalbine danışacaksın
Neye nereye kadar katlanacaksın
O kadar aşkın varsa hemen gel
Kalbimde karargâh kuracaksın
***
Görünüşüme bakıp da sen beni sakın ha
Cin fikirli sanma
Hani yağmasan da gürle benim durumum
Çalımıma aldanma
Okurum, yazarım, konuşurum
Kelimelerin efendisiyim ama
Aşka gelince eli kolu safım
Sen şanıma inanma
-
-
-
-
-
-
-