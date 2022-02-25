Sezen Aksu

Bir kırık gençlik hikayesi Yok mudur sevdanın çaresi Hasretin kızıl haresi Çileli başıma gelip taç oldu *** Ah yine o gurbet bestesi Günün minesi soldu *** Yaralı kuşum, hazan güneşim Güz ayazında kor ateşim Bir sözün uçur, göğüm gül açsın Yadeller aldı bizi *** Haberini sal kara bahtlım Beni yanına al yarası saklım Üzerime hatıran yağıyor Bu yokluk yaktı bizi....

Çoban oldum gidiyorum Yapayalnız bu diyardan Kırbacını vurma yüzüme Düşürür halim zor aah Düşürür halim zor aah *** Kar’ın oldum eriyorum Güneş olma yamacımda lrmağın olurum senin Sularım önünde durma *** Yolum uzun Gör güzelim Vakit doldu ben gideyim Küçük yaşta ağlar oldum Fırtınamsın benim Sen estikçe ben titrerim *** Çoban oldum gidiyorum Yapayalnız bu diyardan Kırbacını vurma yüzüme Düşürür halim zor ah Düşürür halim zor ah *** Karın oldum eriyorum Güneş olma yamacımda lrmağın olurum senin Sularım önünde durma *** Yolum uzun gör güzelim Vakit doldu ben gideyim Küçük yaşta ağlar oldum Fırtınamsın benim Sen estikçe ben titrerim *** Yolum uzun gör güzelim Vakit doldu ben gideyim Küçük yaşta ağlar oldum Fırtınamsın benim Sen estikçe ben titrerim