Sakin Olmam Lazım Şarkı Sözleri
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Sezen Aksu
Sakin Olmam Lazım
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Bir kırık gençlik hikayesi
Yok mudur sevdanın çaresi
Hasretin kızıl haresi
Çileli başıma gelip taç oldu
***
Ah yine o gurbet bestesi
Günün minesi soldu
***
Yaralı kuşum, hazan güneşim
Güz ayazında kor ateşim
Bir sözün uçur, göğüm gül açsın
Yadeller aldı bizi
***
Haberini sal kara bahtlım
Beni yanına al yarası saklım
Üzerime hatıran yağıyor
Bu yokluk yaktı bizi....
-
Çoban oldum gidiyorum
Yapayalnız bu diyardan
Kırbacını vurma yüzüme
Düşürür halim zor aah
Düşürür halim zor aah
***
Kar’ın oldum eriyorum
Güneş olma yamacımda
lrmağın olurum senin
Sularım önünde durma
***
Yolum uzun
Gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
***
Çoban oldum gidiyorum
Yapayalnız bu diyardan
Kırbacını vurma yüzüme
Düşürür halim zor ah
Düşürür halim zor ah
***
Karın oldum eriyorum
Güneş olma yamacımda
lrmağın olurum senin
Sularım önünde durma
***
Yolum uzun gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
***
Yolum uzun gör güzelim
Vakit doldu ben gideyim
Küçük yaşta ağlar oldum
Fırtınamsın benim
Sen estikçe ben titrerim
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