Sezen Aksu

Yaşanmamış Yıllar Ben beni kendi içimde Bilmem arasam bulur muyum Yaşanmamış genç yıllarımı Ve sebebini suskunluğumun *** Buluşsam orada kendimle Ve yaratsam ellerimle Küçük bir sırça köşk misali Dostlarımla benim evrenimde *** Boş yer değil yok inanmam Koşarım yine ardından Bulsam da olur bulmasam da Bu ümit beni bil yaşatan *** Boş yer değil yok inanmam Koşarım yine ardından Bulsam da olur bulmasam da Bu ümit beni bil, bil yaşatan *** Cesaretim olur o zaman Düşünmeye içtenlikle Açık seçik ve hiç korkmadan Sonuna dek dürüst ve sevgiyle *** Boş yer değil yok inanmam Koşarım yine ardından Bulsam da olur bulmasam da Bu ümit beni bil yaşatan *** Boş yer değil yok inanmam Koşarım yine ardından Bulsam da olur bulmasam da Bu ümit beni bil, bil yaşatan

Kusura Bakma Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk... *** Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi... *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi... *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul

Olmaz Olsun Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar Kalbimde sevgin oldukça Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım Kalbimde sevgin oldukça Neye yarar olsa da altın tacım Yanımda sen olmayınca *** Bazen neşe, bazen keder Hayat böyle geçip gider Tatlı günler, acı günler Bir yastıkta hep beraber *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana *** Altın, gümüş, pırlanta Zümrüt, sedef, yakutla Kim mutlu olmuş dünyada Bir tek içten gülüş Bir tatlı söz, bir öpüş Sevdalı bir tek bakış yeter bana