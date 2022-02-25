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Allahaısmarladık Şarkı Sözleri

Sezen Aksu Allahaısmarladık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu Allahaısmarladık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Allahaısmarladık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sezen Aksu

Sezen Aksu

Allahaısmarladık

  • Yaşanmamış Yıllar

  • Kusura Bakma

  • Olmaz Olsun

  • Seni Gidi Vurdumduymaz

  • Allahaısmarladık

  • Kendi Kendime

  • Uzun Lafın Kısası

  • Geçen Yaz

  • Gözlerimdeki Bulut

  • Alev Alev

  • Allahaşkına

  • İlk Gün Gibi

  • Söyle Kimsin

  • Yalancı

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