M.V.A.B Şarkı Sözleri
Sezen Aksu M.V.A.B şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sezen Aksu M.V.A.B şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan M.V.A.B sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yüreğimdeki fırtına
Dinmedi hala
Titrerdim, isterdim
Seni hep kollarımda
***
Yine bana gel
Yana yana yine beni sev
***
Hadi beni yine sev beni
Deli deli sev beni
Yine yeni yeni yine
Yeni yeniden sev
***
Ben yandıkça bağrımda
Sönmez ateş
Gece yıldız tenimde
Gündüz güneş
***
Hadi beni yine sev beni
Deli deli sev beni
Yine yeni yeni yine
Yeni yeniden sev
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Gülmüyor yüzüm hayat zor oldu
Güller susuz kurudu soldu
Tövbe ettim gene bozuldu, yüreğim yanar
Mazeretim var asabiyim ben
***
Eskidim belki, gönül yoruldu
Aşık oldum, soru soruldu
Affet beni kırdım istemeden, yüreğim yanar
Mazeretim var asabiyim ben
***
Boş laf bunlar hepsi bahane
Hâlim ne kötü ne şahane
Nedir bu böyle aynı hikaye
Suç kimde neden böyle
Üzdün yeter üstüme varma
Soru sorma biliyorsun mazeretim var
Boş konuşma görüyorsun asabiyim ben
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Sakın gelme sözlerim kayıp
Ayıp ediyorum kendime
Bir sızı var içimde
Ölesim tuttu
Yaşıyorum gürül gürül kaç gündür
Uyku tutmuyor sakın gelme
***
Sakın gelme hazır değilim
Deliyim kaç gündür
Lodosum tuttu
Poyrazım soğuk
***
Sakın gelme dönesim yok
Çok uzaktayım çok
Bir şarkı var aklımda
Söylemesi ayıp
***
Sözleri kayıp
Kaç zamandır dilimde
Sakın söyleme
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