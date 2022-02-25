Sezen Aksu

Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın? Hoş bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın? Hoş bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere *** Yetinmeyi bilir misin?