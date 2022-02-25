Sezen Aksu

-
Ten beyaz saç kızıl güller
Kahkahasında bülbüller
Kirpiği kapkara tüller
Ben o afete vuruldum
***
Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
Ben ebedi saadetten kovuldum
***
Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız Mecnun'a
Yüce Mevla'ya sığındım
***
Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
Zalim, senin Allah'ın yok mu
***
Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
Zalim, senin Allah'ın yok
***
Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
Ben ebedi saadetten kovuldum
***
Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız Mecnun'a
Yüce Mevla'ya sığındım
***
Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
Zalim, senin Allah'ın yok mu
***
Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
Zalim...
***
Seyret perişan halimi bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum terk-i diyarda
Zalim, senin Allah'ın yok mu
***
Yarin gözü yüksekte benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar
Zalim
-
Bir arada olabilmek ne mümkün
Bir arada kalabilmek
İmkansız
Seneler alıp gitmiş
Ne var ne yoksa her şeyi
***
İnanılmaz değişen ben miyim
İnanılmaz bu yabancı da kim
Sen misin böyle uzak
Veda sözleri söyleyen
***
Geri dönmek inan işten değil
Hani var ya tutamazsın kendini
Bir ümitle ya olursa dersin hep
Bile bile her şeyin bittiğini
***
Sonradan kor, sonradan kor
Ayrılıklar an be an
Akıp gider zaman sana aldırmadan...
-
Yok mu, senin insafın yok mu
Bir güler yüzün çok mu
Dağ mısın taş mısın
Uzak mı, bu eda bu hal tuzak mı
Hak mısın bana yasak mı
Dost musun düşman mısın
***
İki gözüm seneler geçiyor
Gönül ektiğini biçiyor
Bir selam lütfet, bu ne çok hasret
Gel barışalım artık
***
Canözüm bahar geldi
Dalları kiraz bastı
Yedi kat eller yakınım oldu
Gel kavuşalım artık
***
Yok mu, senin insafın yok mu
Bir güler yüzün çok mu
Dağ mısın taş mısın
Uzak mı, bu eda bu hal tuzak mı
Hak mısın bana yasak mı
Dost musun düşman mısın
***
İki gözüm seneler geçiyor
Gönül ektiğini biçiyor
Bir selam lütfet, bu ne çok hasret
Gel barışalım artık
***
Canözüm bahar geldi
Dalları kiraz bastı
Yedi kat eller yakınım oldu
Gel kavuşalım artık
***
İki gözüm seneler geçiyor
Gönül ektiğini biçiyor
Bir selam lütfet, bu ne çok hasret
Gel barışalım artık
***
Canözüm bahar geldi
Dalları kiraz bastı
Yedi kat eller yakınım oldu
Gel kavuşalım artık...
-
Gönül gözüm kapalı
Bilerek sana yazılıyorum
A penceresi aralı
Her yerine bayılıyorum
***
Yavrum baban nereli
Nereden bu kaşın gözün temeli
Sana neler demeli
Ay seni çıtır çıtır yemeli
***
Anam babam aman
Kaçın kurası bu
Ne baş belası bu
Gönül kirası
***
Anam babam aman
Kaçın kurası bu
Ne baş belası bu
Gönül kirası ah...
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara nazlara
Sözlere sazlara eyvallah
-
Gözümün içine baka baka oynaşıyor ellerle
Cehennemde yanarsın sen bu dudu dillerle
Kanından mı sütünden mi sülalenden mi bilmem
Yarışırsın çapkınlıkta deli ellerle
Kanından mı sütünden mi sülalenden mi bilmem
Yarışırsın çapkınlıkta deli ellerle
***
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
***
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le la havle
***
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
***
Seni bana dediler de ben inanmadım
Ateşlerde korlarda böyle yanmadım
Ne günah ettim ne ah aldım ne de ruhumu sattım
Kader böyle para pul mal yok avuçta elde
Ne günah ettim ne ah aldım ne de ruhumu sattım
Kader böyle para pul mal yok avuçta elde
***
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
***
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le
Le le le le le le le
Le le le le le le le laaa...
Le le le le le le le
Le le le le le le le
Le le le le le le le laaa...
***
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
Nerelere gideyim, nasıl edeyim
Sen aklımı tut yarabbi
-
Bak, yüreğime bak
Ateşimi gör, içimi hisset
Hadi hazırım yeter ki
Onursuz olmasın aşk
***
Gel, sokağıma gel
Penceremi aç, yatağıma gel
Hadi hazırım yeter ki
Onursuz olmasın aşk
***
Ölürüm yoluna ölürüm de yine boğun eğmem
Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem
Öyle sınırsız öyle derin öyle çok severim ki korkarsın
Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem
***
Bak, yüreğime bak
Ateşimi gör, içimi hisset
Hadi hazırım yeter ki
Onursuz olmasın aşk
***
Gel, sokağıma gel
Penceremi aç, yatağıma gel
Hadi hazırım yeter ki
Onursuz olmasın aşk
***
Ölürüm yoluna ölürüm de yine boğun eğmem
Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem
Öyle sınırsız öyle derin öyle çok severim ki korkarsın
Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem
***
Ölürüm yoluna ölürüm de yine boğun eğmem
Yakarım dünyayı uğruna ama sana eğilmem
Öyle sınırsız öyle derin öyle çok severim ki korkarsın
Kuruyup çöle dönsem de pare pare olsam da yenilmem
-
-
Sen bizim mahalleye geldin geleli canım
Bizde ne akıl kaldı ne de fikir bittik
O endam eda nedir öyle hey yavrum
Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık
***
Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde
Komşunun kızı kampta sporda stepte
Terzi Mukadder satıp savdı malı mülkü
Gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyette
***
Sen bizim mahalleye geldin geleli canım
Bizde ne akıl kaldı ne de fikir bittik
O endam eda nedir öyle hey yavrum
Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık
***
Ye ye ye çıtır çıtır, ye ye ye kıtır kıtır
Ye ye ye çıtır çıtır, ye ye yeee...
***
Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler
Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider
Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler
Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider
Seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler
Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider
***
Bu kadar cilvelisi olur mu be erkeğin
Delikanlı mısın kız mısın
Anlıyalım artık hop usta
Sen başımıza bela mısın
***
Sen bizim mahalleye geldin geleli canım
Bizde ne akıl kaldı ne de fikir bittik
O endam eda nedir öyle hey yavrum
Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık
***
Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde
Komşunun kızı kampta sporda stepte
Terzi Mukadder satıp savdı malı mülkü
Gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyette
***
Ye ye ye çıtır çıtır, ye ye ye kıtır kıtır
Ye ye ye çıtır çıtır, ye ye yeee...
***
Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler
Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider
Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler
Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider
Seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler
Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider
Ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye
Çıtır çıtır
-
Anladım sonu yok yalnızlığın
Her gün çoğalacak
Her zaman böyle miydi bilmiyorum
Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak
Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye
Çünkü olağan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak
***
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette
Bekliyorum bekliyorum bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
***
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette
Bekliyorum bekliyorum bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
***
Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret
Yokluğunla ben baş başayız nihayet
Bulutlar yüklü ha yağdı ha yağacak üstümüze hasret
Yokluğunla ben baş başayız nihayet
***
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette
Bekliyorum bekliyorum bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
***
Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette
Bekliyorum bekliyorum bekliyorum
Hadi gelin üstüme korkmuyorum
-
-